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За сутки защитники сбили вражеский вертолет Ка-52, штурмовик Су-25 и 8 дронов - Генштаб

Алена МазуренкоПонедельник, 3 октября 2022, 07:56
За сутки защитники сбили вражеский вертолет Ка-52, штурмовик Су-25 и 8 дронов - Генштаб
фото: Генштаб

За сутки 2 октября украинские защитники сбили один вертолет Ка-52, один штурмовик Су-25 и восемь беспилотных летательных аппаратов противника.

Источник: Генштаб

Дословно: "За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское.

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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла семь ударов. Подтверждено поражение пункта управления, пяти мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также зенитного ракетного комплекса противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вертолет Ка-52, один штурмовик Су-25 и восемь беспилотных летательных аппаратов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки, в частности, поразили два командных пункта, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также восемь других важных объектов противника".

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Детали: За минувшие сутки оккупанты нанесли 11 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО.

От вражеских ударов пострадало более 35 населенных пунктов. Среди них - Редкодуб, Славянск, Краматорск, Белогоровка, Бахмут, Нетайлово, Водяное, Марьинка, Временка, Кривой Рог, Запорожье, Железнодорожное и Николаев.

По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни.

Это - один район сосредоточения личного состава, три склада с боеприпасами, более двадцати единиц вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс С-300.

В общем, более двести пятьдесят оккупантов получили ранения. Информация о ликвидированных уточняется.

Темы: Генштабвойнаоккупация
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