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Россияне утром атаковали район Днепра ракетами

Елена РощинаПонедельник, 3 октября 2022, 08:25

Россияне утром 3 октября ударили ракетами по Днепровскому району Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Утро началось с ракетной атаки на область. Россияне ударили по Днепровскому району. На месте прилета работают все службы. Информация о погибших и раненых уточняется".

Детали: В 07:30 воздушная тревога была объявлена по всей Украине, кроме оккупированного Крыма.

В 07:35 в Telegram-каналах начали появляться сообщения о звуках взрывов в самом Днепре либо пригороде, а затем о задымлении.

Кроме того, как сообщил Резниченко, всю ночь враг терроризировал Никопольский и Криворожский районы.

Никопольский район россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам: Никопольской, Марганецкой и Мировской. Обошлось без погибших и раненых.

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В Никополе повреждены десяток многоэтажных и частных домов и линии электропередач.

В Марганецкой общине из-за российских снарядов вспыхнул пожар в дачном доме. Пламя огнеборцы уже укротили.

В Мировской общине почти 1000 семей остались без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают.

В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская община. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети. Люди не пострадали.

Темы: ДнепрДнепропетровская областьвойна
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