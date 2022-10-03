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Разведка Британии объяснила быстрое признание Путиным проблем мобилизации

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 09:40

Британская разведка отмечает, что президент РФ Владимир Путин быстро признал, что с объявленной им мобилизацией есть проблемы, тогда как местным чиновникам не объяснили ее масштабы и юридические основания.

Об этом говорится в обзоре, обнародованном минобороны Британии в понедельник, пишет "Европейская правда".

29 сентября Путин обратился к своему Совбезу по поводу мобилизации, которую он объявил 21 сентября, и сказал, что "во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".

"Чрезвычайно быстрое признание Путиным проблем отмечает дисфункцию мобилизации в течение первой недели. Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании", - объясняет британская разведка.

Российские военкоматы почти наверняка набрали кадры, не подпадающие под определение, объявленное Путиным и его Минобороны, говорится в сводке.

В то время как мобилизованные резервисты продолжают собираться в палаточных лагерях, российские чиновники, вероятно, испытывают проблемы с обеспечением обучения и поисков офицеров для руководства новыми подразделениями.

Ранее британская разведка спрогнозировала еще хуже медобеспечение военных РФ с массовой мобилизацией.

А в обзоре за 29 сентября писали, что через неделю из-за объявления в России мобилизации из страны сбежало, возможно, больше людей, чем было в группировке российских войск в начале полномасштабного нападения на Украину.

Темы: ПутинРосcиямобилизацияразведка
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