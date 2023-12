Разведка Британии объяснила быстрое признание Путиным проблем мобилизации

Британская разведка отмечает, что президент РФ Владимир Путин быстро признал, что с объявленной им мобилизацией есть проблемы, тогда как местным чиновникам не объяснили ее масштабы и юридические основания.

Об этом говорится в обзоре, обнародованном минобороны Британии в понедельник, пишет "Европейская правда".

29 сентября Путин обратился к своему Совбезу по поводу мобилизации, которую он объявил 21 сентября, и сказал, что "во время этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".

Реклама:

"Чрезвычайно быстрое признание Путиным проблем отмечает дисфункцию мобилизации в течение первой недели. Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании", - объясняет британская разведка.

Российские военкоматы почти наверняка набрали кадры, не подпадающие под определение, объявленное Путиным и его Минобороны, говорится в сводке.

В то время как мобилизованные резервисты продолжают собираться в палаточных лагерях, российские чиновники, вероятно, испытывают проблемы с обеспечением обучения и поисков офицеров для руководства новыми подразделениями.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/fJAgk1CCPa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/01TKtrgPXM