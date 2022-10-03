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Страны ЕС вызвали послов РФ из-за аннексии территорий Украины

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 14:49

Ряд стран ЕС вызвали во внешнеполитические ведомства российских послов, чтобы выразить протест в связи с противоправной аннексией оккупированных территорий Украины. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, в МИД Польши вызвали посла РФ Сергея Андреева. Он появился в министерстве еще до обеда. Визит Андреева в польское внешнеполитическое ведомство был коротким. Ему был дан четкий сигнал - Польша не признает последние шаги Кремля, связанные с войной в Украине.

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"Сегодня вызываются послы Российской Федерации в странах Европейского Союза. Мы тоже вызвали посла, чтобы выразить нашу позицию относительно незаконных решений президента Путина о такой же незаконной аннексии территорий Украины, а также относительно того, что происходит уже давно, но на прошлой неделе очень решительным образом", - заявил представитель МИД Польши Лукаш Ясина. Как он отметил, речь шла также о формулировке Российской Федерацией "угроз миру во всем мире, в т.ч. и нашей стране".

Поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя вызвала и Литва. Кроме протеста в связи с аннексией территорий Украины, в Вильнюсе решили объявить дипломата персоной нон грата, поскольку последние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом, могут считаться вмешательством во внутренние дела принимающей страны и, соответственно, являются нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Посол России в Италии Сергей Разов также прибыл в понедельник в министерство иностранных дел принимающей страны после вызова на встречу с генеральным секретарем министерства Этторе Секи.

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Как объясняют итальянские СМИ, вызов был осуществлен в рамках инициативы, которую Италия согласовала со своими европейскими партнерами, чтобы проинформировать его о том, что Рим не признает заявление Москвы об аннексии районов Украины, оккупированных российскими войсками.

С послом также обсудили ситуацию с газопроводами "Северного потока", на которых на прошлой неделе обнаружили утечки.

Министерство иностранных дел Финляндии также сообщило, что вызвало посла РФ в Хельсинки Павла Кузнецова в связи с аннексией оккупированных территорий Украины.

Министерство иностранных дел решительно осудило организованные Россией фальсифицированные "референдумы" и незаконное "присоединение" оккупированных территорий Украины к РФ.

Известно также, что в немецкий МИД вызвали посла РФ в Берлине Сергея Нечаева. Бельгия вызвала российского посла еще в пятницу.

Напомним, президенты девяти стран Североатлантического альянса из Центральной и Восточной Европы в воскресенье опубликовали совместное заявление, в котором осудили аннексию Россией украинских территорий и призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

Темы: Росcиядипломатические отношенияаннексия
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