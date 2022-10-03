На Харьковщине обнаружили еще одну пыточную россиян

Полицейские обнаружили еще один застенок российских оккупантов на освобожденной Харьковщине.

Источник: Национальная полиция

Детали: После деоккупации села Пески-Радьковские полицейские документируют здесь военные преступления армии "освободителей".

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Правоохранители обнаружили в погребе еще один застенок, где в нечеловеческих условиях удерживали местных. Людей запугивали, избивали и издевались.

Дословно: "Когда российские военнослужащие зашли в село, они выгнали местных из их домов и сами поселились там.

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После себя российские оккупанты оставили разграбленные дома, грязь и нечистоты - фирменный знак "русского мира". А в домах, в которых жили, - "растяжки" на дверях".