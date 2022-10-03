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В Киеве судят заведующего кладбищем, который служил гауляйтером на Бучанщине

"Украинская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 17:23
В Киеве судят заведующего кладбищем, который служил гауляйтером на Бучанщине
Getty Images

В Киеве начинают судить заведующего одного из кладбищ Бучанского района, которого россияне назначили старостой села во время оккупации.

Источник: соответствующее судебное постановление

Детали: Дело слушает Печерский суд столицы.

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По информации суда, заведующего кладбищем КП "Буча Сервис" Анатолия Мируту подозревают "в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на поддержку государства-агрессора, его вооруженных формирований".

В ходе расследования выяснилось, что во время оккупации Киевщины российские военные провозгласили подозреваемого своим старостой в селе Синяк Бучанского района.

Он организовывал и проводил мероприятия политического характера и осуществлял информационную деятельность в сотрудничестве с оккупантами.

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Подозреваемый, в частности, в феврале-марте во время оккупации неоднократно призывал жителей села Синяк прекратить сопротивляться и сотрудничать с россиянами, активно распространял среди местных информацию в поддержку РФ, а также получал от России гуманитарную помощь и распространял ее среди местного населения.

Сейчас коллаборационист взят под стражу без права залога.

Темы: Бучаколлаборационизмоккупациявойна
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