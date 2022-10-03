Полицейская погибла во время операции по задержанию преступника в Черновцах

Патрульная полицейская погибла, а ее напарник получил ранения во время операции по задержанию подозреваемого в развращении несовершеннолетних в Черновцах.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Черновцы. Чрезвычайная ситуация. Национальная полиция проводила задержание лица, которое обвинили в развращении несовершеннолетних. 1 полицейская погибла, 1 полицейский получил ранения".

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Детали: По словам Тимошенко, сейчас подозреваемый укрылся в многоквартирном доме. Операция по задержанию преступника продолжается.

По информации издания Zaxid.net, неизвестный мужчина открыл стрельбу возле школы №27 на улице Воробкевича на окраине города. Инцидент произошел в понедельник вечером, 3 октября.

Пресс-секретарь полиции Черновицкой области Каролина Маришева сообщила, что убийство произошло после того, как экипаж патрульных выехал "на сообщение о совершении правонарушения".

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Она отметила, что сейчас продолжается специальная полицейская операция.

Первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий рассказал в Facebook, что погибла 22-летняя патрульная, младший лейтенант полиции Таисия Татарин.

Экипаж Таисии и Александра Гуцула прибыл на вызов о развращении несовершеннолетних. Заявительница сообщила, что возле школы неизвестный мужчина показывает половые органы детям. Патрульные разыскали гражданина, оказалось, что мужчина имел с собой оружие и внезапно совершил несколько выстрелов по инспекторам.

Полицейская получила смертельное огнестрельное ранение, ее напарника госпитализировали, сейчас ему оказывается медицинская помощь. Поиски преступника продолжаются.

По словам Билошицкого, Таисия пришла в ряды патрульной полиции в августе 2020 года.