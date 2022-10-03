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Германия очень серьезно относится к угрозам Путина ядерным оружием - глава МИД

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 19:33

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила обеспокоенность в связи с неоднократными угрозами президента РФ Владимира Путина применить ядерную бомбу в Украине.

Об этом она сказала в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, пишет "Европейская правда".

"Мы воспринимаем его слова очень серьезно, все остальное было бы халатностью", - сказала Бербок.

По ее словам, в течение уже более 220 дней войны Путин "неоднократно демонстрировал, что не чурается самых страшных военных преступлений".

Бербок напомнила, что Путин и раньше делал безответственные угрозы. "Мы не должны и не будем поддаваться на шантаж, Путин расценит это как приглашение к дальнейшей эскалации", - добавила министр.

Бербок сказала, что выступление Путина в пятницу дало понять, "что его имперское безумие не ограничивается Украиной".

"Именно поэтому мы продолжаем нашу поддержку Украины ответственным способом. Если России сойдет с рук аннексия и шантаж и она выиграет эту войну - другими словами, уничтожит Украину - не только европейский мирный порядок будет разрушен, но и ни одна маленькая страна больше не будет в безопасности", - подчеркнула она.

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Бербок также убеждена, что российский президент полностью потерял международную поддержку.

 "Вряд ли какая-то страна в мире еще поддерживает Путина, и сотни тысяч молодых россиян бегут из страны. Российский президент одинок и изолирован, как никогда раньше. И он один несет ответственность за каждый день этой ужасной войны", - сказала Бербок.

Темы: Путинядерное оружиеГермания
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