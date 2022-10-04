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Россияне атаковали Харьков, погибла женщина

Анастасия КалатурВторник, 4 октября 2022, 06:59
Россияне атаковали Харьков, погибла женщина
ФОТО: GETTY

Россияне нанесли удары по Харькову, погибла женщина.

Источник: советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова, мэр города Игорь Терехов, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Дословно Попова: "Сильные удары россиян по Харькову. Возможно центральные районы. Ждем сводки от экстренки. Все работают".

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Обновлено. Вскоре Терехов сообщил, что был обстрел двух районов Харькова - Холодногорского и Новобаварского. Под ударом в одном случае - промышленный, а во втором - инфраструктурный объекты.

Как сообщил Олег Синегубов в 06:48, после полуночи ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно - пострадавших нет.

В Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру. Погибла 46-летняя женщина. Также возник пожар, он локализован.

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Темы: ХарьковвойнаРосcия
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