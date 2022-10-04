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Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 03:07
ФОТО: GETTY

Северная Корея впервые за пять лет запустила баллистическую ракету над Японией.

Источник: Reuters

Детали: Ракета была запущена над восточным побережьем Северной Кореи. Она, предположительно, пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. Япония не использовала никаких мер обороны для уничтожения ракеты. Южнокорейское командование вооруженных сил заявило, что, вероятно, это была баллистическая ракета средней дальности, запущенная из северокорейской провинции Джаган. Северная Корея использовала эту провинцию для проведения нескольких недавних испытаний, в том числе нескольких ракет, которые, по ее утверждению, были "гиперзвуковыми".

Власти Японии предупредили жителей о необходимости укрыться. На севере Японии было временно было прекращено движение поездов.

Представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно сказал, что действия Северной Кореи, включая неоднократные запуски баллистических ракет, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества и являются серьезной проблемой. Премьер-министр Фумио Кисида назвал действия Северной Кореи "варварскими", и заявил, что правительство продолжит собирать и анализировать информацию.

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Темы: Северная КореяЯпония
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