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Bloomberg: Турция просит Россию отсрочить платежи за газ до 2024 года

Анастасия КалатурВторник, 4 октября 2022, 04:41
ФОТО: GETTY

Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за природный газ до 2024 года.

Источник: источники Bloomberg

Детали: Государственный импортер энергоносителей Турции BOTAS стремится перенести часть платежей на 2024 год. Переговоры ведутся после заключения соглашения между двумя странами, которое позволяет BOTAS выплачивать 25% своих обязательств в рублях, а не в долларах.

Турецкая сторона пока не обращалась с официальным запросом об отсрочке - это станет возможно, когда BOTAS получит соответствующее предложение от российского "Газпрома".

Пока непонятно, приведут ли последние переговоры к какому-либо соглашению.

Сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет. Турецкая лира обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару в 2022 году, что является самым большим показателем после аргентинского песо. Дефицит торгового баланса в августе вырос более чем в два раза по сравнению с тем же месяцем годом ранее и составил $11,2 млрд.

Bloomberg пишет, что в прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал цены на газ с президентом России Владимиром Путиным и надеется получить скидку.

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Напомним: 3 октября стало известно, что "Газпром" позволит Венгрии отсрочить платежи за природный газ, если это необходимо, поскольку резкий рост импорта грозит подорвать и без того напряженный бюджет страны. Соглашение предусматривает трехлетнюю отсрочку по счетам за газ, которые должны быть оплачены в течение следующих шести месяцев.

Темы: ТурцияРосcиягаз
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