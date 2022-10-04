Сводка Генштаба: РФ перебрасывает на войну в Украину росгвардейцев из Сибири

Военное руководство ВС РФ решило перебросить на войну в Украину войска Росгвардии из сибирского военного округа.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По имеющейся информации, военным руководством Вооруженных сил Российской Федерации было принято решение о перемещении в район ведения боевых действий подразделений войск Росгвардии, базирующихся в административных границах Сибирского военного округа и контингента российских войск в Сирии".

Детали: Как сообщается, подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению. Вооружение и военная техника устаревшие и непригодные к использованию, военные самовольно оставляют позиции и отказываются воевать, употребляют алкоголь, нарушают дисциплину. Сообщается, что это основные причины деморализации военнослужащих.

В городе Тверь, из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов, привлеченных к войне в Украине, в военной академии воздушно-космической обороны приостановлено обучение на отдельных курсах.

За сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От ударов пострадало более 20 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. На других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков и артиллерийских систем различных типов:

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на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Стрелечья и Двуречная;

- в районах населенных пунктов Стрелечья и Двуречная; на Краматорском направлении - Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка. Также осуществлял минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны;

- Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка. Также осуществлял минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны; на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевка;

- в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевка; на Авдеевском направлении - Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка, Сухая Балка.

- Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка, Сухая Балка. на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Среди них - Новояковлевка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное и Богоявленка.

обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Среди них - Новояковлевка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Железнодорожное и Богоявленка. на Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

За сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды. Наша авиация нанесла 22 удара. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов, 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения ПВО уничтожили два БпЛА. Ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами, объект противовоздушной обороны, а также 5 других важных объектов противника.