Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Россияне накрыли из "Градов" Никополь, четверо раненых

Анастасия КалатурВторник, 4 октября 2022, 07:59
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне в ночь на 4 октября обстреляли Никополь - туда прилетели около 30 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии, четверо раненых.

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Отмечается, что ранены четверо мужчин - 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них в больнице. Кроме того, изуродованы более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены 4 квартиры. Обстрелы повредили и школу, аптеку, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания.

Никополь остался без воды из-за поврежденных сетей насосной станции водоканала. Более 7 тысяч семей - без света. По словам Резниченко, половину энергетики уже подключили.

Кроме того, обстрелам подверглись Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады. В Марганецкой и Червоногригорьевской громадах масштабы разрушений выясняются.  В Покровской из-за атаки загорелись склады сельхозпредприятия, пламя уже потушили.

Темы: войнаДнепропетровская областьРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Байден объявил Зеленскому о выделении $625 млн военной помощи Украине

Шевченко официально подтвердил, что подал в отставку

фотоКоломойский наведался в НАБУ

Иран, который поставляет России дроны, не признает аннексии украинских территорий

Оккупанты уже строят "государственную границу" в Запорожье - ОВА

видео На Херсонщине освободили ряд населенных пунктов: защитники публикуют видео

Все новости...
война
Россияне били по Очакову, Краматорску и Константиновке – отчет ОВА
В Харькове ночью попали в объект железнодорожного транспорта
У России проблемы не только с мобилизацией, но и с призывом – британская разведка
Последние новости
23:18
Украина готова к отопительному сезону на 90% – Шмыгаль
23:06
Зеленский: ВСУ осуществляют на юге быстрое и мощное движение
22:49
В ВСУ официально подтвердили освобождение 8 населенных пунктов на Херсонщине
22:48
Растаможка авто: сколько получил бюджет в сентябре
22:10
Генсек НАТО получил заявку Украины на ускоренное вступление в Альянс - ОП
21:58
Венгрия хочет избавиться от зависимости от газа из РФ до 2050 года
21:58
В ожидании ВСУ оккупанты минируют Кременную – Гайдай
21:45
НАТО не видит подготовки России к ядерным испытаниям
21:36
Оккупанты ударили по Сумщине, 25 приходов - ОВА
20:55
Зеленский пригласил будущего премьера Италии в Украину
Все новости...