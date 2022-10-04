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Россияне накрыли из "Градов" Никополь, четверо раненых

Анастасия КалатурВторник, 4 октября 2022, 07:59
Россияне накрыли из Градов Никополь, четверо раненых
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Россияне в ночь на 4 октября обстреляли Никополь - туда прилетели около 30 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии, четверо раненых.

Источник: председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Детали: Отмечается, что ранены четверо мужчин - 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них в больнице. Кроме того, изуродованы более 30 многоэтажных и частных домов. В одной из многоэтажек разрушены 4 квартиры. Обстрелы повредили и школу, аптеку, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания.

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Никополь остался без воды из-за поврежденных сетей насосной станции водоканала. Более 7 тысяч семей - без света. По словам Резниченко, половину энергетики уже подключили.

Кроме того, обстрелам подверглись Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады. В Марганецкой и Червоногригорьевской громадах масштабы разрушений выясняются.  В Покровской из-за атаки загорелись склады сельхозпредприятия, пламя уже потушили.

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Темы: войнаДнепропетровская областьРосcия
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