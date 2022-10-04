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Потери России в войне: еще 370 солдат, 44 танка, 27 ББМ, самолет и ПВО

Елена РощинаВторник, 4 октября 2022, 08:53

Генштаб ВСУ заявляет, что Россия за последние сутки потеряла в войне против Украины около 370 военнослужащих, 1 самолет, 1 систему противовоздушной обороны, 2 реактивных системы залпового огня, 44 танка и 27 боевых бронированных машин.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери РФ с 24.02 по 04.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 60 800 (+370) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 2 424 (+44) ед;
  • боевых бронированных машин – 5 018 (+27) ед;
  • артиллерийских систем – 1 407 (+2) ед;
  • РСЗО – 340 (+2) ед;
  • средства ПВО – 177 (+1) ед;
  • самолетов – 266 (+1) ед;
  • вертолетов – 228 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2);
  • крылатые ракеты – 246 (+0);
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 823 (+12) ед;
  • специальная техника – 131 (+0).

Данные уточняются.

 

Темы: войнаРосcияУкраинаГенштаб
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