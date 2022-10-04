Потери России в войне: еще 370 солдат, 44 танка, 27 ББМ, самолет и ПВО
Вторник, 4 октября 2022, 08:53
Генштаб ВСУ заявляет, что Россия за последние сутки потеряла в войне против Украины около 370 военнослужащих, 1 самолет, 1 систему противовоздушной обороны, 2 реактивных системы залпового огня, 44 танка и 27 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Общие боевые потери РФ с 24.02 по 04.10 ориентировочно составили:
- личного состава – порядка 60 800 (+370) человек ликвидировано;
- танков ‒ 2 424 (+44) ед;
- боевых бронированных машин – 5 018 (+27) ед;
- артиллерийских систем – 1 407 (+2) ед;
- РСЗО – 340 (+2) ед;
- средства ПВО – 177 (+1) ед;
- самолетов – 266 (+1) ед;
- вертолетов – 228 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2);
- крылатые ракеты – 246 (+0);
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 823 (+12) ед;
- специальная техника – 131 (+0).
Данные уточняются.