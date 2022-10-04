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Воины ССО чудом выжили после танкового обстрела, который даже сняли на камеру

Валентина РоманенкоВторник, 4 октября 2022, 10:29
иллюстративное фото ССО

Воины ССО Украины, которые продолжают спецоперацию по освобождению оккупированных территорий Херсонщины, поделились уникальными кадрами с передовой.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "На этих уникальных кадрах - фрагмент операции на Херсонщине, во время которой россияне были выбиты из нескольких населенных пунктов. Операторы ССО Украины первыми заходили в оккупированные села и буквально выжимали из них противника".

Детали: Как свидетельствует, обнародованное видео, спецназовцы чудом выжили после танкового обстрела и сняли на камеру прилет снаряда, выпущенного из вражеской машины.

Накануне пресс-служба ССО сообщила также, что сводный отряд 73 морского центра СпН им кошевого атамана Антона Головатого освободил населенный пункт на Херсонском направлении.

 
ССО скрыли черты даже хвостатых бойцов :)

"Над освобожденной украинской землей уже развевается сине-желтый флаг", - было указано в сообщении.

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Название населенного пункта не уточняется из соображений безопасности.

Темы: ССОХерсонская область
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