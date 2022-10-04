Воины ССО чудом выжили после танкового обстрела, который даже сняли на камеру

Воины ССО Украины, которые продолжают спецоперацию по освобождению оккупированных территорий Херсонщины, поделились уникальными кадрами с передовой.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "На этих уникальных кадрах - фрагмент операции на Херсонщине, во время которой россияне были выбиты из нескольких населенных пунктов. Операторы ССО Украины первыми заходили в оккупированные села и буквально выжимали из них противника".

Детали: Как свидетельствует, обнародованное видео, спецназовцы чудом выжили после танкового обстрела и сняли на камеру прилет снаряда, выпущенного из вражеской машины.

Накануне пресс-служба ССО сообщила также, что сводный отряд 73 морского центра СпН им кошевого атамана Антона Головатого освободил населенный пункт на Херсонском направлении.

ССО скрыли черты даже хвостатых бойцов :)

"Над освобожденной украинской землей уже развевается сине-желтый флаг", - было указано в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Название населенного пункта не уточняется из соображений безопасности.