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Мужчина умер в очереди на российском блокпосту - Федоров

Роман ПетренкоВторник, 4 октября 2022, 12:45
Мужчина умер в очереди на российском блокпосту - Федоров
фото иллюстративное, hromadske

Пожилой мужчина умер в очереди на российскому блокпосту в Васильевке 3 октября, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Источник: Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь Федорова: "Мы уже четвертый день говорим, что в Васильевке настоящая катастрофа с количеством людей, которые пытаются покинуть ВОТ. На вчера на утро было 4000 жителей, сегодня составляет более 4500.

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К сожалению, вчера пожилой мужчина погиб в очереди, не дождавшись своей эвакуации на территорию подконтрольную Украине".

Детали: Он рассказал об огромных очередях и на выезд через Крым, хотя все равно этот путь пока самый безопасный.

По словам Федорова, на временно захваченных территориях усилилось давление на людей.

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Темы: МелитопольоккупациявойнаРосcия
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