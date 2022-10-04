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60% поляков считают, что с РФ надо бороться и не идти ни на какие уступки

"Европейская правда"Вторник, 4 октября 2022, 14:41

По мнению 60% поляков, Украина и Запад должны продолжать борьбу и не идти ни на какие уступки России.

Об этом свидетельствуют результаты исследования CBOS, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Опрос показал, что процент респондентов, которые считают, что война в Украине угрожает безопасности Польши, составляет 70% (на 5 процентных пунктов меньше, чем месяц назад. Противоположного мнения придерживаются 24% опрошенных (рост на 4 п.п.). 6% опрошенных выбрали ответ "затрудняюсь ответить".

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На вопрос, как следует относиться к России в условиях продолжающегося конфликта, 60% опрошенных ответили, что борьбу с Россией следует продолжать и не идти ей ни на какие уступки. 25% опрошенных считают, что прекращение войны нужно искать в первую очередь, даже ценой территориальных уступок со стороны атакованной Украины. 15% - не имеют мнения по этому вопросу.

Процент респондентов, которые заявили, что они или члены их домохозяйств добровольно и безвозмездно помогают украинским беженцам, составляет 53%. 47% - не помогают.

61% респондентов оценили помощь, которую Польша оказывает украинским беженцам, как достаточную (снижение на 3 процентных пункта). С другой стороны, 30% опрошенных считают эту помощь слишком большой (на 3 п.п. больше, чем в предыдущем месяце). 5% опрошенных выбрали ответ "затрудняюсь ответить".

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Напомним, на акцию протеста против приема украинских беженцев в городе у границы Польши с Украиной не пришел ни один человек.

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