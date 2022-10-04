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Зеленский признал ничтожными ряд указов Путина

Валентина РоманенкоВторник, 4 октября 2022, 16:23
Зеленский признал ничтожными ряд указов Путина
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский признал ничтожными указы главы государства-агрессора Владимира Путина о признании "независимыми" Крыма, так называемых "ЛНР" и "ДНР", Запорожской и Херсонской областей Украины.

Источник: указ главы государства от 4 октября

Дословно: "Признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 685, от 29 сентября 2022 года № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации".

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Детали: Таким образом признаны ничтожными также любые решения во исполнение этих указов.

В указе отмечается, что территория Украины является целостной и неприкосновенной в пределах ее международно признанной государственной границы, а суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию,

Согласно Акту провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, территория Украины является неделимой и неприкосновенной,

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Указанное решение президента подтверждает неотъемлемое суверенное право Украины на восстановление и сохранение ее территориальной целостности в пределах международно признанной государственной границы с целью обеспечения государственного суверенитета, территориальной целостности, национальной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией и законами Украины,

Решение принято с соблюдением общепризнанных принципов и норм международного права, в частности императивных норм общего международного права, а также действующих международных договоров Украины.

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