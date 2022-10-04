ВСУ освободили еще два села на Харьковщине

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов села Богуславка и Боровская Андреевка в Харьковской области.

Источник: Facebook-страница Боровского поселкового совета, возле которого расположены освобожденные населенные пункты

Дословно: "04.10.2022 - Богуславка встретила освободителей! Слава Украине! Героям слава!..

Село Боровская Андреевка - Украина! Слава нашим Героям!!!"

Детали: Поссовет опубликовал несколько фото и видео, как в населенных пунктах устанавливают флаги и как местные жители встречают украинских военных.

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Что предшествовало: 3 октября стало известно, что Вооруженные силы освободили поселок Боровая.

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