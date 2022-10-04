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Зеленский пригласил будущего премьера Италии в Украину

"Европейская правда"Вторник, 4 октября 2022, 20:55

Президент Владимир Зеленский во вторник провел первый телефонный разговор с лидером партии "Братья Италии" Джорджией Мелони, которая победила на последних парламентских выборах и, вероятно, возглавит будущее итальянское правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отметил сам Зеленский в своем Telegram-канале, во время разговора стороны "отметили необходимость продолжать всестороннюю поддержку Украины после формирования нового итальянского правительства".

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"Обсудили необходимость введения дополнительных санкций против России, в частности усиление 8-го санкционного пакета ЕС и запрет выдачи государствами ЕС туристических виз для граждан России", - добавил глава государства.

"Братья Италии" в пресс-релизе, который цитирует итальянское издание Dire, сообщили, что Зеленский поблагодарил за военную поддержку и "выразил надежду, что Мелони сможет как можно скорее посетить Киев".

Мелони в свою очередь поблагодарила Зеленского за поздравления с победой на выборах, напомнила о поддержке Украины и подчеркнула, что аннексия Россией четырех украинских областей "не имеет никакого юридического и политического веса".

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Также лидер "Братьев Италии" подчеркнула приверженность "всем дипломатическим усилиям, которые будут способствовать прекращению конфликта".

Напомним, на парламентских выборах, прошедших в Италии 25 сентября, победу в обеих палатах парламента одержала коалиция правых вместе с партиями-"друзьями Путина".

Об угрозах и ожиданиях от новой власти Италии смотрите в совместном видео редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко и постоянного автора ЕП по вопросам Италии Виктории Вдовиченко.

Или читайте статью: "Хорошие фашисты" и угроза для Европы: чего ждать Украине от нового правительства Италии

Темы: ЗеленскийИталияпремьер
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