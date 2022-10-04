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В ВСУ официально подтвердили освобождение 8 населенных пунктов на Херсонщине

"Украинская правда"Вторник, 4 октября 2022, 22:49
Иллюстративное фото, Getty Images

Вооруженные силы Украины освободили от оккупации российских захватчиков еще восемь населенных пунктов в Херсонской области.

Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "Официально! В результате тщательно спланированной и блестяще реализованной военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобождены, закреплены и установлены государственные флаги Украины в восьми населенных пунктах Бериславского района".

Детали: Речь идет о таких населенных пунктах:

  • Любимовка;
  • Крещеновка;
  • Золотая Балка;
  • Беляевка;
  • Украинка;
  • Великая Александровка;
  • Малая Александровка;
  • Давыдов Брод.

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Темы: контрнаступлениевойна
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