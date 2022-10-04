В ВСУ официально подтвердили освобождение 8 населенных пунктов на Херсонщине
Вторник, 4 октября 2022, 22:49
Вооруженные силы Украины освободили от оккупации российских захватчиков еще восемь населенных пунктов в Херсонской области.
Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook
Дословно: "Официально! В результате тщательно спланированной и блестяще реализованной военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобождены, закреплены и установлены государственные флаги Украины в восьми населенных пунктах Бериславского района".
Детали: Речь идет о таких населенных пунктах:
- Любимовка;
- Крещеновка;
- Золотая Балка;
- Беляевка;
- Украинка;
- Великая Александровка;
- Малая Александровка;
- Давыдов Брод.
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