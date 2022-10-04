В ВСУ официально подтвердили освобождение 8 населенных пунктов на Херсонщине

Вооруженные силы Украины освободили от оккупации российских захватчиков еще восемь населенных пунктов в Херсонской области.

Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "Официально! В результате тщательно спланированной и блестяще реализованной военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобождены, закреплены и установлены государственные флаги Украины в восьми населенных пунктах Бериславского района".

Детали: Речь идет о таких населенных пунктах:

Любимовка;

Крещеновка;

Золотая Балка;

Беляевка;

Украинка;

Великая Александровка;

Малая Александровка;

Давыдов Брод.