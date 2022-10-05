Россияне атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе: 6 попаданий, есть пострадавший

В Белой Церкви (Киевская область) взрывы - россияне атаковали город дронами-камикадзе, есть пострадавший.

Источник: глава Киевской ОГА Алексей Кулеба, мэр Белой Церкви Геннадий Дикий

Дословно: "Киевщина. Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого - пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший.

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Экстренные службы уже на месте, работают. Информацию о разрушениях и пострадавших выясняем".

Обновление: Позже Кулеба сообщил о повторной серии ударов дронами.

В 08:15 утра он уточнил, что в общем ночью было 6 попаданий и взрывов в Белой Церкви. Пострадал один человек, подверглась повреждениям инфраструктура.

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Утром продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС, тушение пожара продолжается.

До таких пожеж цієї ночі призвели російські дрони-камікадзе у Білій Церкві, що на Київщині. Відео надано “Українській правді” з місця подій pic.twitter.com/bIqPoeHvFw — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 5, 2022

Мэр Белой Церкви просит жителей, проживающих возле эпицентра пожара, не подходить к окнам и ни в коем случае не открывать их, пока пожар не ликвидируют.