Иран открестился от поставок России беспилотников

Иран отрицает поставки России беспилотников для войны в Украине.

Источник: официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани в Xinhua

Дословно: "Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках (иранских) беспилотников в Россию для использования в конфликте в Украине безосновательными и не подтверждает их".

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