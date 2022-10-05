Иран открестился от поставок России беспилотников
Среда, 5 октября 2022, 05:46
Иран отрицает поставки России беспилотников для войны в Украине.
Источник: официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани в Xinhua
Дословно: "Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках (иранских) беспилотников в Россию для использования в конфликте в Украине безосновательными и не подтверждает их".
Передыстория:
- В украинско-российской войне Иран, как считается, находится на стороне России, оказывая ей политическую и военную поддержку.
- В августе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину - несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.
- После этого украинские военные не раз сбивали иранские беспилотники, которые осуществляют атаки на южные города.
- 23 сентября украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками России ударных беспилотников. Тегеран заявил, что пропорционально ответит на решение украинской стороны.
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