Иран открестился от поставок России беспилотников

Иран отрицает поставки России беспилотников для войны в Украине.

Источник: официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани в Xinhua

Дословно: "Исламская Республика Иран считает опубликованные новости о поставках (иранских) беспилотников в Россию для использования в конфликте в Украине безосновательными и не подтверждает их".

Передыстория:

В украинско-российской войне Иран, как считается, находится на стороне России, оказывая ей политическую и военную поддержку.

В августе стало известно, что Россия получила от Ирана "сотни" беспилотников, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину - несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

После этого украинские военные не раз сбивали иранские беспилотники, которые осуществляют атаки на южные города.

23 сентября украинская сторона приняла решение лишить посла Ирана в Украине аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала иранского посольства в связи с поставками России ударных беспилотников. Тегеран заявил, что пропорционально ответит на решение украинской стороны.