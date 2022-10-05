Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: ВСУ достигают значительных успехов на Херсонщине

Анастасия КалатурСреда, 5 октября 2022, 06:43
ISW: ВСУ достигают значительных успехов на Херсонщине
ФОТО: GETTY

Украинские войска достигают значительных успехов в Херсонской области, одновременно продолжая продвижение в Харьковской и Луганской областях.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ВСУ освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец, заставив российские силы отступить в направлении Херсона. ВСУ также продолжали продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области, заставив россиян отступить на юг от границы Херсонско-Днепропетровской области в направлении района Берислава.

Реклама:

ISW уточняет, что украинская кампания препятствует попыткам России перебросить дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованных людей и средства обороны на передовые позиции.

Кроме того, украинские силы продолжали продвигаться в восточной части Харьковской области к западу от Сватово, продвигаясь за реку Оскол и все больше угрожая российским позициям в Луганской области.

Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что бои продолжаются в районе шоссе Сватово-Кременная.

ВИДЕО ДНЯ

4 октября россияне продолжали наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары к западу от Гуляйполя, в Днепропетровской и Николаевской областях. Также российские войска продолжили наземные атаки в Донецкой области.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
война
Защитники на Таврическом направлении уничтожили еще 76 оккупантов и ранили 170 – Тарнавский
Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру
В Курской области заявили об атаке беспилотников: начался пожар
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: