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ISW: ВСУ достигают значительных успехов на Херсонщине

Анастасия КалатурСреда, 5 октября 2022, 06:43
ФОТО: GETTY

Украинские войска достигают значительных успехов в Херсонской области, одновременно продолжая продвижение в Харьковской и Луганской областях.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: ВСУ освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец, заставив российские силы отступить в направлении Херсона. ВСУ также продолжали продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области, заставив россиян отступить на юг от границы Херсонско-Днепропетровской области в направлении района Берислава.

ISW уточняет, что украинская кампания препятствует попыткам России перебросить дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованных людей и средства обороны на передовые позиции.

Кроме того, украинские силы продолжали продвигаться в восточной части Харьковской области к западу от Сватово, продвигаясь за реку Оскол и все больше угрожая российским позициям в Луганской области.

Российские источники, на которые ссылается ISW, утверждали, что бои продолжаются в районе шоссе Сватово-Кременная.

4 октября россияне продолжали наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары к западу от Гуляйполя, в Днепропетровской и Николаевской областях. Также российские войска продолжили наземные атаки в Донецкой области.

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Темы: войнаРосcия
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