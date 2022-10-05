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Сводка Генштаба: В Крыму не хватает медикаментов для лечения раненых оккупантов

"Украинская правда"Среда, 5 октября 2022, 07:18
ФОТО: GETTY

В медучреждениях Евпатории в оккупированном Россией Крыму не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали:  Враг имеет проблемы с отдельными видами обеспечения во время проведения так называемой "частичной мобилизации". Мобилизованный личный состав из учебного центра Молькино Краснодарского края отправили обратно в Приморско-Ахтарск, в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием военнослужащих.

Мужчин из Луганска, без медицинской комиссии и подготовки, после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери.

Отходя, враг минирует объекты инфраструктуры и частные дома Херсонской области, запрещает любое перемещение местных жителей.

Россияне перегруппировывают войска на отдельных направлениях.  

В течение суток россияне нанесли 9 ракетных и 6 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из РСЗО. От ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населенных пунктов. В частности, Харьков, Шиповатое, Краматорск, Бахмут, Майорск, Гуляйполе, Железнодорожное, Андреевка, Белогорка, Вознесенск, Приднепровское.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении - из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Писаревка и Голышевское Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гранов, Огирцево, Гатище, Волчанск и Белый Колодец;
  • на Краматорском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спорное.
  • на Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадовка, Зайцево, Опытное, Яковлевка и Юрьевка.
  • на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе: Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новополье, Ольговское, Первомайское.
  • на Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Выщетарасовка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Червоногригорьевка, Никополь, Покровское, Большое Артаково, Андреевка, Степная Долина, Безымянное, Мирное, Луч, Широкое, Белогорка и Лозовое.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Майорск, Спирное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.

Уничтожен ЗРК С-300 в районе Токмака, поражены вражеские позиции в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

Наша авиация нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 4 опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения ПВО на разных направлениях сбили вертолет и 2 БпЛА. Ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу врага.

Также Генштаб сообщил, что 3 октября ВСУ нанесли удары по понтонной и паромной переправе врага через Днепр в Херсонской области. Общие потери врага уточняются.

Темы: войнаРосcия
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