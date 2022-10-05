Зеленский показал, как выглядит освобожденный Лиман
Среда, 5 октября 2022, 09:00
Президент Владимир Зеленский показал, как выглядит город Лиман в Донецкой области после его освобождения от российских захватчиков.
Источник: глава государства в соцсетях
Прямая речь: "Вот что оставил после себя оккупант в украинском Лимане. Государство-агрессор уничтожает всюду на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру".
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Детали: По словам Зеленского, "это можно остановить только одним способом: освободить наши земли".
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Он уверен, что вся территория Украины будет освобождена от врага – "врага Украины, жизни, человечности, закона и правды".