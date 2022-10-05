Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка: Приближение ВСУ к аннексированной Луганской области добавляет хлопот лидерам РФ

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 09:59

Украина продолжает развивать наступательные операции как на северо-восточном, так и на южном фронтах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, на северо-востоке, в Харьковской области, Украина закрепилась на значительном участке территории к востоку от реки Оскол. Украинские формирования продвинулись на 20 км за реку вглубь российской оборонительной зоны в направлении узла снабжения города Сватово.

Реклама:

"Очень вероятно, что теперь Украина может нанести удар по ключевой дороге Сватово-Кременная большинством своих артиллерийских систем, что еще больше усложнит для России возможность пополнения своих подразделений на востоке", - говорится в обзоре.

"С политической точки зрения, российские лидеры, скорее всего, будут обеспокоены тем, что ведущие украинские подразделения сейчас приближаются к границам Луганской области, о которой Россия заявила, что официально аннексировала ее в прошлую пятницу", - считает британская разведка.

Как заявляла британская разведка, потеря Лимана стала значительной политической неудачей для РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаконтрнаступлениедеоккупацияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
война
Буданов рассказал о спецоперации по выманиванию пилота российского Ми-8
В Одессе протестовали против сомнительных тендеров - просили отдавать средства на ВСУ
Три рода войск получили новые беретные знаки
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: