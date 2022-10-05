Британская разведка: Приближение ВСУ к аннексированной Луганской области добавляет хлопот лидерам РФ

Украина продолжает развивать наступательные операции как на северо-восточном, так и на южном фронтах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, на северо-востоке, в Харьковской области, Украина закрепилась на значительном участке территории к востоку от реки Оскол. Украинские формирования продвинулись на 20 км за реку вглубь российской оборонительной зоны в направлении узла снабжения города Сватово.

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"Очень вероятно, что теперь Украина может нанести удар по ключевой дороге Сватово-Кременная большинством своих артиллерийских систем, что еще больше усложнит для России возможность пополнения своих подразделений на востоке", - говорится в обзоре.

"С политической точки зрения, российские лидеры, скорее всего, будут обеспокоены тем, что ведущие украинские подразделения сейчас приближаются к границам Луганской области, о которой Россия заявила, что официально аннексировала ее в прошлую пятницу", - считает британская разведка.

Как заявляла британская разведка, потеря Лимана стала значительной политической неудачей для РФ.