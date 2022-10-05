Россияне атаковали дронами Николаевщину, били из "Градов" и "Ураганов" по Донецкой области – ОВА

Украинские защитники на Луганщине поразили 4 опорных пункта врага, 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники россиян, три ЗРК, мостовую и понтонную переправу, а также сбили вертолет и 2 беспилотника; оккупанты атаковали Киевскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 9 утра 5 октября

Детали: Луганщина: авиация Сил обороны Украины нанесла 17 ударов, подтверждено поражение 4 опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения ПВО на разных направлениях сбили один вертолет и 2 БПЛА врага. Ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу.

Враг 11 раз обстреливал из артиллерии и минометов позиции украинских бойцов на линии соприкосновения. Один раз применил авиацию.

Донецкая область: ночью и утром оккупанты нанесли ракетные удары по Часовому Яру, повредили частный дом. Продолжаются боевые действия в районе поселков Пески, Водяное, Первомайское Очеретинской общины. Россияне обстреляли из РСЗО "Град" Карловское водохранилище, в частности, около 02:30 били по дамбе водохранилища, также вели интенсивные обстрелы Торецкой общины – повредили многоквартирный дом.

В течение суток россияне вели обстрелы из артиллерии, РСЗО "Град" и "Ураган", а также нанесли авиаудар (тип ракеты не установлен) по населенным пунктам: Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Часов Яр, с.Новый Комар, с.Новоселовка первая, с.Карловка, с.Ивановское. За минувшие сутки в Донецкой области – 5 погибших и 6 раненых гражданских.

Киевщина: ночью враг нанес удары дронами-камикадзе типа "Shahed-136" по Белой Церкви. Всего было 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек. Также получила повреждения инфраструктура.

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Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, спасатели и техника ГСЧС, тушение пожара продолжается.

Днепропетровская область: россияне всю ночь обстреливали Никопольский район. Под удары российских "Градов" и тяжелой артиллерии попали три общины – Красногригорьевская, Никопольская и Марганецкая. Предварительно, людей не задело. Больше всего пострадала Красногригорьевская община – там два дома разрушены, до 20 – повреждены. Российские снаряды повредили два лицея, церковь, магазин, газопровод и линии электропередач.

В Никополе вражеский обстрел повредил базы отдыха. В Марганецкой общине представители ГСЧС продолжают обследование территории. Масштабы разрушений уточняются.

Харьковская область: в течение суток российские оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты, расположенные недалеко от государственной границы с Россией и линии соприкосновения. В частности, враг обстрелял районы населенных пунктов: Гранов, Огирцево, Гатище, Волчанск и Белый Колодец. По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, в Чугуевском районе с ранениями госпитализирован один человек.

В области продолжаются работы по разминированию. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 408 взрывоопасных устройств.

Николаевщина: за минувшие сутки оккупанты выпустили полтора десятка снарядов тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня по Очакову, с целью повреждения портовой инфраструктуры. Пострадавших нет. Также ночью враг атаковал Николаевский район шестью дронами-камикадзе "Shahed-136". Силы противовоздушной обороны все БПЛА сбили.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, расположенные на линии разграничения. Как сообщает ОК "Юг", вечером враг нанес удар по общине двумя ракетами типа С-300. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется. Ночью обстрелы были за пределами с. Широкое Широковской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонская область: ситуация в области напряженная и динамичная. Продолжаются активные боевые действия. На Херсонщине на этой неделе от российских оккупантов Вооруженные Силы Украины освободили уже 8 населенных пунктов. Украинский флаг вернули в: Любимовку, Крещеновку, Золотую Балку, Беляевку, Украинку, Большую Александровку, Малую Александровку и Давыдов Брод Бериславского района. По информации ОК "Юг", силы обороны закрепляются на освобожденных территориях, удерживают инициативу и контроль.

Враг обстреливает территориальные общины вдоль линии фронта и освобожденные территории, в частности оккупанты били из тяжелой артиллерии по Крещеновке, Осокоровке и Нововоронцовке Бериславского района. Повреждены жилые дома и электросети, есть погибший и раненые среди местных жителей.

Из Херсона и Голой Пристани продолжают поступать сообщения о мародерстве военнослужащих РФ, которые отбирают автомобили местных, а также о фактах заселения оккупантов в квартиры и дома. В центре Херсона оккупанты захватили помещение редакции газеты, а также городскую типографию, которую используют в собственных целях.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях.