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Россия утром атаковала Запорожье "Искандерами", одну из ракет сбили над городом – ОВА

"Украинская правда"Среда, 5 октября 2022, 10:44
Россия утром атаковала Запорожье Искандерами, одну из ракет сбили над городом – ОВА
Сбитый снаряд оккупантов, фото из Telegram Анатолия Куртева

Россия утром 5 октября нанесла удары "Искандерами" по объектам инфраструктуры в окрестностях Запорожья и в областном центре, один из снарядов сбила ПВО.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Враг выпустил ракеты по областному центру и окрестностям города. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.  Отработали силы противовоздушной обороны".

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Детали: В Запорожской области была объявлена воздушная тривога. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщает, что есть пострадавшие и публикует фото сбитого снаряда. Старух напомнил, что в случае обнаружения неразорвавшегося боеприпаса следует позвонить спасателям.

Обновлено в 11:44: Старух сообщил, что враг атаковал областной центр ракетами "Искандер-К". Одна из ракет, кассетного типа, была обезврежена над городом. Обломки упали в разных местах Запорожья. 

Он снова подчеркнул, что обломки ни в коем случае нельзя трогать.

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Темы: Запорожская областьвойна
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