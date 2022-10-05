Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Россия утром атаковала Запорожье "Искандерами", одну из ракет сбили над городом – ОВА

"Украинская правда"Среда, 5 октября 2022, 10:44
Сбитый снаряд оккупантов, фото из Telegram Анатолия Куртева

Россия утром 5 октября нанесла удары "Искандерами" по объектам инфраструктуры в окрестностях Запорожья и в областном центре, один из снарядов сбила ПВО.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Враг выпустил ракеты по областному центру и окрестностям города. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.  Отработали силы противовоздушной обороны".

Детали: В Запорожской области была объявлена воздушная тривога. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщает, что есть пострадавшие и публикует фото сбитого снаряда. Старух напомнил, что в случае обнаружения неразорвавшегося боеприпаса следует позвонить спасателям.

Обновлено в 11:44: Старух сообщил, что враг атаковал областной центр ракетами "Искандер-К". Одна из ракет, кассетного типа, была обезврежена над городом. Обломки упали в разных местах Запорожья. 

Он снова подчеркнул, что обломки ни в коем случае нельзя трогать.

 
 
 
  

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА

Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ

Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Шевченко

Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

фотоУкраина подает заявку на проведение Чемпионата мира 2030 по футболу

Все новости...
Запорожская область
Россияне ударили ракетами по Гуляйполю: погибли заместитель главы общины и руководитель КП
Оккупанты уже строят "государственную границу" в Запорожье - ОВА
В Кремле заявили, что границы "присоединенных" к РФ областей зависят "от воли населения"
Последние новости
01:38
Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии
00:58
Сумщина: Россияне обстреляли две громады — ОВА
00:14
Лига чемпионов: "Шахтер" минимально проиграл мадридскому "Реалу"
23:49
Зеленский обратился к оккупантам на русском: Иранские "Шахиды" не помогут, вы уже проиграли
23:08
Зеленский Защитники освободили на Херсонщине 3 населенных пункта
22:53
Предок кур: в Австралии нашли лапы вымершей самой большой птицы на Земле
22:43
фотоГермания передала Украине еще две ремонтно-эвакуационные машины
22:35
Россияне назначили ответственного за аннексированные области Украины
22:32
Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА
22:15
Три тысячи коллаборационистов, олигархов и компаний: чьи имена попали под санкции СНБО
Все новости...