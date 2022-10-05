Россия утром атаковала Запорожье "Искандерами", одну из ракет сбили над городом – ОВА

Россия утром 5 октября нанесла удары "Искандерами" по объектам инфраструктуры в окрестностях Запорожья и в областном центре, один из снарядов сбила ПВО.

Источник: председатель Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Враг выпустил ракеты по областному центру и окрестностям города. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется. Отработали силы противовоздушной обороны".

Детали: В Запорожской области была объявлена воздушная тривога. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщает, что есть пострадавшие и публикует фото сбитого снаряда. Старух напомнил, что в случае обнаружения неразорвавшегося боеприпаса следует позвонить спасателям.

Обновлено в 11:44: Старух сообщил, что враг атаковал областной центр ракетами "Искандер-К". Одна из ракет, кассетного типа, была обезврежена над городом. Обломки упали в разных местах Запорожья.

Он снова подчеркнул, что обломки ни в коем случае нельзя трогать.