Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Федерация бокса отменила санкции против РФ и Беларуси, потому что "спорт вне политики"

"Украинская правда"Среда, 5 октября 2022, 14:47
Иллюстративное фото с сайта IBA

Международная федерация бокса (IBA) сообщила, что вернет к участию в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси, потому что сохраняет "политический нейтралитет".

Источник: Суспильне со ссылкой на сайт организации

Дословно: "IBA глубоко убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Все спортсмены должны быть в равных условиях. 

Федерация призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Более того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам на соревнованиях, несмотря на то, какой они национальности или где проживают".

Детали: В IBA отметили, что организация будет сохранять "политический нейтралитет". Кроме спортсменов, к соревнованиям отныне будут допускать и российских, и белорусских официальных лиц, в частности судей.

Что этому предшествовало:

  • Санкции были введены в ответ на полномасштабную войну против Украины. Они заключались в недопуске представителей сборных России и Беларуси к соревнованиям. В июле Украина призвала международных партнеров запретить россиянам и белорусам выступать на спортивных соревнованиях даже под нейтральными флагами. Однако в сентябре президент IBA, россиянин Умар Кремлев, призвал наборот отменить санкции. 
  • В конце сентября IBA запретила украинским боксерам выступать под государственным флагом на юниорском чемпионате Европы. Они будут участвовать под флагом IBA.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: спортсанкции
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Контрнаступление на Харьковщине еще не достигло пика

Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА

Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ

Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Шевченко

Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

Все новости...
спорт
"Динамо" возвращается в топ-10 УПЛ: обыграло "Минай"
Украина не прошла в дивизион "А" Лиги Наций
Часть сотрудников Российского футбольного союза отказалась возвращаться в РФ после выездного матча
Последние новости
06:14
ISW: Контрнаступление на Харьковщине еще не достигло пика
05:25
РФ ударила ракетами по Запорожью, разрушены жилые дома
04:34
ВСУ на юге уничтожили девять вражеских танков — Командование
03:46
Одесскую и Николаевскую области атаковали дроны-камикадзе, шесть сбито
03:01
Россияне обстреляли Харьков, начался пожар — Терехов
02:40
Все больше американцев хотят предоставления оружия Украине на фоне угроз России — опрос
01:38
Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии
00:58
Сумщина: Россияне обстреляли две громады — ОВА
00:14
Лига чемпионов: "Шахтер" минимально проиграл мадридскому "Реалу"
23:49
Зеленский обратился к оккупантам на русском: Иранские "Шахиды" не помогут, вы уже проиграли
Все новости...