Федерация бокса отменила санкции против РФ и Беларуси, потому что "спорт вне политики"
Международная федерация бокса (IBA) сообщила, что вернет к участию в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси, потому что сохраняет "политический нейтралитет".
Источник: Суспильне со ссылкой на сайт организации
Дословно: "IBA глубоко убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Все спортсмены должны быть в равных условиях.
Федерация призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Более того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам на соревнованиях, несмотря на то, какой они национальности или где проживают".
Детали: В IBA отметили, что организация будет сохранять "политический нейтралитет". Кроме спортсменов, к соревнованиям отныне будут допускать и российских, и белорусских официальных лиц, в частности судей.
Что этому предшествовало:
- Санкции были введены в ответ на полномасштабную войну против Украины. Они заключались в недопуске представителей сборных России и Беларуси к соревнованиям. В июле Украина призвала международных партнеров запретить россиянам и белорусам выступать на спортивных соревнованиях даже под нейтральными флагами. Однако в сентябре президент IBA, россиянин Умар Кремлев, призвал наборот отменить санкции.
- В конце сентября IBA запретила украинским боксерам выступать под государственным флагом на юниорском чемпионате Европы. Они будут участвовать под флагом IBA.