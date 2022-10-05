Федерация бокса отменила санкции против РФ и Беларуси, потому что "спорт вне политики"

Международная федерация бокса (IBA) сообщила, что вернет к участию в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси, потому что сохраняет "политический нейтралитет".

Источник: Суспильне со ссылкой на сайт организации

Дословно: "IBA глубоко убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Все спортсмены должны быть в равных условиях.

Федерация призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Более того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам на соревнованиях, несмотря на то, какой они национальности или где проживают".

Детали: В IBA отметили, что организация будет сохранять "политический нейтралитет". Кроме спортсменов, к соревнованиям отныне будут допускать и российских, и белорусских официальных лиц, в частности судей.

Что этому предшествовало:

Санкции были введены в ответ на полномасштабную войну против Украины. Они заключались в недопуске представителей сборных России и Беларуси к соревнованиям. В июле Украина призвала международных партнеров запретить россиянам и белорусам выступать на спортивных соревнованиях даже под нейтральными флагами. Однако в сентябре президент IBA, россиянин Умар Кремлев, призвал наборот отменить санкции.

В конце сентября IBA запретила украинским боксерам выступать под государственным флагом на юниорском чемпионате Европы. Они будут участвовать под флагом IBA.