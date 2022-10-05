Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Земан: Если Россия применит ядерное оружие, ответ должен быть военным

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 15:36

Европейские государства, а также другие страны должны направить предупреждение, что если Россия применит ядерное оружие в Украине, то будет не только дипломатическая, но и военная реакция.

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан после встречи с эмиром Катара в Праге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По словам Земана, российские угрозы означают, что существует серьезный риск ядерного конфликта.

Он считает, что в такой ситуации не только европейские государства должны реагировать военным ответом.

"И еще до этого ответа они должны прислать абсолютно четкое предупреждение, что если Российская Федерация применит ядерное оружие на украинской территории, то реакция будет не только дипломатической, но и военной, со всеми последствиями, которые она может иметь", - добавил Земан.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал тревожным сценарием потенциальное применение Россией ядерного оружия, но подчеркнул, что это не должно поколебать европейскую поддержку Украины.

Напомним, НАТО пока не видел признаков возможной подготовки России к ядерному испытанию, но продолжает пристально следить за ситуацией.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ядерное оружиеВенгрия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Контрнаступление на Харьковщине еще не достигло пика

Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА

Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ

Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Шевченко

Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Судью с российским паспортом отчислили из штата Верховного Суда

Все новости...
ядерное оружие
Польша ведет переговоры с США о программе совместного использования ядерного оружия
Пентагон не подтвердил сообщение о перемещении российского ядерного оружия
НАТО не видит подготовки России к ядерным испытаниям
Последние новости
07:15
Сводка Генштаба: Приспешники россиян массово "эвакуируются", пока ВСУ освобождают территории
06:53
фото, обновлено от 06:53Запорожье: РФ ударила ракетами по многоэтажкам, люди под завалами
06:14
ISW: Контрнаступление на Харьковщине еще не достигло пика
04:34
ВСУ на юге уничтожили девять вражеских танков — Командование
03:46
Одесскую и Николаевскую области атаковали дроны-камикадзе, шесть сбито
03:01
Россияне обстреляли Харьков, начался пожар — Терехов
02:40
Все больше американцев хотят предоставления оружия Украине на фоне угроз России — опрос
01:38
Северная Корея выпустила еще две баллистические ракеты в сторону Японии
00:58
Сумщина: Россияне обстреляли две громады — ОВА
00:14
Лига чемпионов: "Шахтер" минимально проиграл мадридскому "Реалу"
Все новости...