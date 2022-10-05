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Земан: Если Россия применит ядерное оружие, ответ должен быть военным

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 15:36

Европейские государства, а также другие страны должны направить предупреждение, что если Россия применит ядерное оружие в Украине, то будет не только дипломатическая, но и военная реакция.

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан после встречи с эмиром Катара в Праге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По словам Земана, российские угрозы означают, что существует серьезный риск ядерного конфликта.

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Он считает, что в такой ситуации не только европейские государства должны реагировать военным ответом.

"И еще до этого ответа они должны прислать абсолютно четкое предупреждение, что если Российская Федерация применит ядерное оружие на украинской территории, то реакция будет не только дипломатической, но и военной, со всеми последствиями, которые она может иметь", - добавил Земан.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал тревожным сценарием потенциальное применение Россией ядерного оружия, но подчеркнул, что это не должно поколебать европейскую поддержку Украины.

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Напомним, НАТО пока не видел признаков возможной подготовки России к ядерному испытанию, но продолжает пристально следить за ситуацией.

Темы: ядерное оружиеВенгрия
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