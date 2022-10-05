Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Украина подает заявку на проведение Чемпионата мира 2030 по футболу

Роман ПетренкоСреда, 5 октября 2022, 16:07
представители футбольных федераций Португалии, Испании и Украины, фото UEFA

Португалия и Испания пригласили Украину и совместно подают заявку на проведение Чемпионата мира 2030 года по футболу.

Источник: пресс-реліз представителей трех стран, который обнародовала Украинская федерация футбола

Дословно: "Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение Чемпионата мира-2030.

Обе ассоциации сообщили о своем стремлении УЕФА, который сразу выразил свою полную поддержку.

Пример упорства и стойкости украинского народа вдохновляет, поэтому данная инициатива направлена на осуществление вклада в восстановление страны в период восстановления благодаря силе футбола.

Кандидатуры Португалии, Испании и Украины будут отвечать всем критериям и дедлайну подачи заявки в ФИФА.

Мы верим, что футбольная семья всего мира подхватит и поддержит данную инициативу.

ВИДЕО ДНЯ

Добро пожаловать, Украина, в заявку на Чемпионат мира-2030!".

Детали: В штаб-квартире УЕФА представители Украины, Португалии и Испании 5 октября провели совместный брифинг.

Уточняется, что условия участия Украины в заявке будут обсуждены и определены позже.

Темы: футболспортПортугалияИспания
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоЗапорожье: РФ ударила ракетами по многоэтажкам, двое погибших, люди под завалами

ISW: Контрнаступление на Харьковщине еще не достигло пика

Украинские бойцы освободили шесть населенных пунктов Луганщины – ОВА

Разведка США считает, что за убийством Дугиной стоят украинские власти – СМИ

Зеленский предложил Раде уволить главу НБУ Шевченко

Путин закрепил указом захват оккупантами ЗАЭС

Все новости...
футбол
"Динамо" возвращается в топ-10 УПЛ: обыграло "Минай"
В давке на стадионе в Индонезии погибло 129 человек
Украина не прошла в дивизион "А" Лиги Наций
Последние новости
08:28
США переместили к берегам Кореи авианосную ударную группу после последних ракетных пусков КНДР
08:04
ВСУ "приземлили" девять российских "Шахедов"
08:00
WSJ: Москва превратилась в крупнейшего "поставщика" тяжелого вооружения для Украины
07:15
Сводка Генштаба: Приспешники россиян массово "эвакуируются", пока ВСУ освобождают территории
06:53
фотоЗапорожье: РФ ударила ракетами по многоэтажкам, двое погибших, люди под завалами
06:14
ISW: Контрнаступление на Харьковщине еще не достигло пика
04:34
ВСУ на юге уничтожили девять вражеских танков — Командование
03:46
Одесскую и Николаевскую области атаковали дроны-камикадзе, шесть сбито
03:01
Россияне обстреляли Харьков, начался пожар — Терехов
02:40
Все больше американцев хотят предоставления оружия Украине на фоне угроз России — опрос
Все новости...