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Украина подает заявку на проведение Чемпионата мира 2030 по футболу

Роман ПетренкоСреда, 5 октября 2022, 16:07
Украина подает заявку на проведение Чемпионата мира 2030 по футболу
представители футбольных федераций Португалии, Испании и Украины, фото UEFA

Португалия и Испания пригласили Украину и совместно подают заявку на проведение Чемпионата мира 2030 года по футболу.

Источник: пресс-реліз представителей трех стран, который обнародовала Украинская федерация футбола

Дословно: "Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение Чемпионата мира-2030.

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Обе ассоциации сообщили о своем стремлении УЕФА, который сразу выразил свою полную поддержку.

Пример упорства и стойкости украинского народа вдохновляет, поэтому данная инициатива направлена на осуществление вклада в восстановление страны в период восстановления благодаря силе футбола.

Кандидатуры Португалии, Испании и Украины будут отвечать всем критериям и дедлайну подачи заявки в ФИФА.

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Мы верим, что футбольная семья всего мира подхватит и поддержит данную инициативу.

Добро пожаловать, Украина, в заявку на Чемпионат мира-2030!".

Детали: В штаб-квартире УЕФА представители Украины, Португалии и Испании 5 октября провели совместный брифинг.

Уточняется, что условия участия Украины в заявке будут обсуждены и определены позже.

Темы: футболспортПортугалияИспания
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