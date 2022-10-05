В освобожденной Каменке на Харьковщине нашли 2 мумифицированных тела в подвале – полиция

Правоохранители нашли два мумифицированных тела в подвале разрушенного дома в освобожденном селе Каменка Харьковской области.

Источник: полиция Харьковской области в Facebook

Дословно полиция: "Полицейские продолжают фиксировать преступления российских военных на Харьковщине. Мумифицированные тела двух мужчин нашли в подвальном помещении разрушенного дома в селе Каменка Изюмского района".

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Детали: Обнаруженные останки направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Специалисты установят причину смерти людей.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК.