В освобожденной Каменке на Харьковщине нашли 2 мумифицированных тела в подвале – полиция
Среда, 5 октября 2022, 16:51
Правоохранители нашли два мумифицированных тела в подвале разрушенного дома в освобожденном селе Каменка Харьковской области.
Источник: полиция Харьковской области в Facebook
Дословно полиция: "Полицейские продолжают фиксировать преступления российских военных на Харьковщине. Мумифицированные тела двух мужчин нашли в подвальном помещении разрушенного дома в селе Каменка Изюмского района".
Реклама:
Детали: Обнаруженные останки направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Специалисты установят причину смерти людей.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК.
ВИДЕО ДНЯ