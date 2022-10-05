На деоккупированной Харьковщине нашли тела, замученные спецназом РФ

На Харьковщине правоохранители обнаружили два трупа гражданских, которых замучил российский спецназ. Их руки были скованны наручниками.

Источник: Харьковская областная прокуратура и полиция Харьковской области

Детали: При осмотре базы отдыха "Свет шахтера" в селе Новоплатоновка Боровской ОТГ обнаружили два трупа гражданских в возрасте примерно 30-35 лет. Тела погибших найдены в яме глубиной четыре метра. Левая рука одного мужчины была соединена наручниками с правой рукой второго погибшего.

Также при осмотре на черепе одного из трупов обнаружен перелом височной области, у второго - огнестрельное ранение черепа.

По предварительным данным, мужчин убил российский спецназ, который во время оккупации населенного пункта размещался на указанной базе в составе 250-350 человек с периодической ротацией.