МИД призывает к санкциям против "Росатома" из-за провозглашения Россией контроля над ЗАЭС

Министерство иностранных дел призвало международных партнеров отреагировать на попытку России взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию после аннексии территории Украины, где она расположена.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении МИД указ Путина о незаконном взятии атомной станции под контроль называется ничтожным и осуждается как преступление, что "еще больше усиливает риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, вызванные российской оккупацией ЗАЭС".

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"Предлагаем Европейскому Союзу, государствам "Группы семи" и другим партнерам безотлагательно рассмотреть введение санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институтов, а также других ключевых факторов атомной энергетики России", - заявляет ведомство.

Также украинский МИД призывает членов Международного агентства по атомной энергии "ограничить сотрудничество в рамках любых проектов с Россией, которая прибегает к неприкрытому ядерному шантажу всего мира".

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что все причастные к оккупации ЗАЭС будут нести ответственность, и призвало Россию "обеспечить безопасность и неприкосновенность граждан Украины, которые продолжают выполнять критические функции на атомной электростанции".

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Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции". А совет управляющих агентства принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.