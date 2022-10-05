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МИД призывает к санкциям против "Росатома" из-за провозглашения Россией контроля над ЗАЭС

"Европейская правда"Среда, 5 октября 2022, 21:49

Министерство иностранных дел призвало международных партнеров отреагировать на попытку России взять под контроль Запорожскую атомную электростанцию после аннексии территории Украины, где она расположена.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В заявлении МИД указ Путина о незаконном взятии атомной станции под контроль называется ничтожным и осуждается как преступление, что "еще больше усиливает риски и угрозы в сфере ядерной безопасности, вызванные российской оккупацией ЗАЭС".

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"Предлагаем Европейскому Союзу, государствам "Группы семи" и другим партнерам безотлагательно рассмотреть введение санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институтов, а также других ключевых факторов атомной энергетики России", - заявляет ведомство.

Также украинский МИД призывает членов Международного агентства по атомной энергии "ограничить сотрудничество в рамках любых проектов с Россией, которая прибегает к неприкрытому ядерному шантажу всего мира".

Внешнеполитическое ведомство напомнило, что все причастные к оккупации ЗАЭС будут нести ответственность, и призвало Россию "обеспечить безопасность и неприкосновенность граждан Украины, которые продолжают выполнять критические функции на атомной электростанции".

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Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции". А совет управляющих агентства принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Темы: ЗАЭСМИДРосcиясанкции
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