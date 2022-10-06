Одесскую и Николаевскую области атаковали дроны-камикадзе, шесть сбито
Четверг, 6 октября 2022, 03:46
ПВО сбила шесть дронов-камикадзе, которые ночью атаковали Одесскую и Николаевскую области.
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "Во время ночной атаки дронов-камикадзе по Одесской и Николаевской области, по предварительным данным, 6 дронов сбито силами противовоздушной обороны".
Реклама:
Знать больше: Летающие смертоносные мопеды. Откуда взялись иранские беспилотники "Шахеды" и "Мохаджеры", как они работают и чем с ними бороться