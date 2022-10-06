Одесскую и Николаевскую области атаковали дроны-камикадзе, шесть сбито

ПВО сбила шесть дронов-камикадзе, которые ночью атаковали Одесскую и Николаевскую области.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Во время ночной атаки дронов-камикадзе по Одесской и Николаевской области, по предварительным данным, 6 дронов сбито силами противовоздушной обороны".

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