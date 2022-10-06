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Сводка Генштаба: Приспешники россиян массово "эвакуируются", пока ВСУ освобождают территории

"Украинская правда"Четверг, 6 октября 2022, 07:15
Сводка Генштаба: Приспешники россиян массово эвакуируются, пока ВСУ освобождают территории
ФОТО: GETTY

Приспешники россиян бегут по мере освобождения временно оккупированных территорий: из Сватово в Новопсков на Луганщине поехали три автобуса со сторонниками оккупантов, а на Херсонщине представители частных охранных кампаний из оккупированного Крыма планируют эвакуироваться обратно на полуостров.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В Рубежном Луганской области для поиска украинских диверсантов и партизан  оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия.

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Поступает информация о минировании российскими захватчиками объектов инфраструктуры Энергодара.

В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных и 8 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО. Пострадали объекты и гражданское население более тридцати населенных пунктов. Среди них - Белая Церковь, Купянск, Белогоровка, Северск, Карловка, Кривой Рог, Запорожье, Гуляйполе, Прогресс, Никополь и Мирное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

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  • на Северском направлении - в районах населенных пунктов Рожковичи и Фотовиж Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Огирцево, Глубокое, Нескучное и Меловое;
  • на Краматорском направлении - неподалеку Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спирного;
  • на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Отрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;
  • на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка.
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огневое воздействие в районах населенных пунктов Новополь, Временка, Великая Новоселка, Шахтерское, Золотая Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красное, Павловка, Гуляйпольское, Дорожнянка и Новоукраинка.
  • на Южнобугском направлении оккупанты продолжают перегруппировку и отвод своих подразделений. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.  В частности, Большое Артаково, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Первомайское, Любомировка, Солдатское, Правдино, Мирное и Александровка.

За сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Соледар, Отрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка. Наша авиация нанесла более пятнадцати ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, сбито девять вражеских БпЛА. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, восемь других важных объектов врага.

Темы: война
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