Сводка Генштаба: Приспешники россиян массово "эвакуируются", пока ВСУ освобождают территории

Приспешники россиян бегут по мере освобождения временно оккупированных территорий: из Сватово в Новопсков на Луганщине поехали три автобуса со сторонниками оккупантов, а на Херсонщине представители частных охранных кампаний из оккупированного Крыма планируют эвакуироваться обратно на полуостров.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В Рубежном Луганской области для поиска украинских диверсантов и партизан оккупанты ввели комендантский час и усилили фильтрационные мероприятия.

Поступает информация о минировании российскими захватчиками объектов инфраструктуры Энергодара.

В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных и 8 авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО. Пострадали объекты и гражданское население более тридцати населенных пунктов. Среди них - Белая Церковь, Купянск, Белогоровка, Северск, Карловка, Кривой Рог, Запорожье, Гуляйполе, Прогресс, Никополь и Мирное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - в районах населенных пунктов Рожковичи и Фотовиж Сумской области;

- в районах населенных пунктов Рожковичи и Фотовиж Сумской области; на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Огирцево, Глубокое, Нескучное и Меловое;

- в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Огирцево, Глубокое, Нескучное и Меловое; на Краматорском направлении - неподалеку Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спирного;

- неподалеку Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спирного; на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Отрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;

- в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Отрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка; на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка.

- в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка. на Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огневое воздействие в районах населенных пунктов Новополь, Временка, Великая Новоселка, Шахтерское, Золотая Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красное, Павловка, Гуляйпольское, Дорожнянка и Новоукраинка.

враг нанес огневое воздействие в районах населенных пунктов Новополь, Временка, Великая Новоселка, Шахтерское, Золотая Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красное, Павловка, Гуляйпольское, Дорожнянка и Новоукраинка. на Южнобугском направлении оккупанты продолжают перегруппировку и отвод своих подразделений. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В частности, Большое Артаково, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Первомайское, Любомировка, Солдатское, Правдино, Мирное и Александровка.

За сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Соледар, Отрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка. Наша авиация нанесла более пятнадцати ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, сбито девять вражеских БпЛА. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, восемь других важных объектов врага.