WSJ: Москва превратилась в крупнейшего "поставщика" тяжелого вооружения для Украины

ВСУ затрофеили столько российского оружия, что Москва превратилась в крупнейшего поставщика тяжелого вооружения для Украины, и эта захваченная техника помогает украинским войскам отвоевывать восточные районы Донецкой области, включая Лиман, и продвигаться дальше на восток.

Источник: WSJ

Детали: WSJ пишет, что быстрый прорыв Украины в Харьковской области привел к тому, что сотни единиц российской техники оказались в руках ВСУ.

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Российская армия оставила свое тяжелое вооружение и склады с припасами во время неорганизованного отступления. Некоторые образцы были готовы к немедленному использованию, другие ремонтируются, чтобы вернуться на фронт. Танки, автомобили и орудия, слишком поврежденные, чтобы их можно было отремонтировать, разбираются на запчасти. Россияне также оставили большое количество артиллерийских снарядов советского стандарта, которые почти закончились в Украине.

Дословно: "В сочетании с оружием, захваченным во время отступления России с Киевщины и остального севера Украины в апреле, эти недавние успехи превратили Москву в крупнейшего поставщика тяжелого вооружения для Украины, который значительно опережает США и других союзников по количеству. Однако оружие, поставляемое Западом, обычно более современное и точное".

Детали: Украина захватила 460 российских основных боевых танков, 92 самоходные гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронированных машин и 44 реактивные системы залпового огня. Настоящее количество, вероятно, больше.

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Отмечается, что только один батальон "Карпатская Сечь" захватил 10 современных танков Т-80 и пять 152-мм самоходных гаубиц 2С5 "Гиацинт" после того, как вошел в Изюм в прошлом месяце. Заместитель начальника штаба Руслан Андрейко сказал, что "у нас столько трофеев, что мы даже не знаем, что с ними делать".

Начальник штаба украинского артиллерийского дивизиона на харьковском фронте сообщил, что его подразделение теперь использует четыре недавно захваченные российские 152-мм самоходные гаубицы 2С19 "Мста", наряду с американскими пушками, и теперь имеет достаточно боеприпасов советского калибра. По его словам, "у россиян больше нет преимущества в огневой мощи. Мы разгромили все их артиллерийские части перед началом наступления, а затем начали продвигаться вперед так быстро, что они даже не успели заправиться и загрузить свои танки".