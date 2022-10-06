Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

WSJ: Москва превратилась в крупнейшего "поставщика" тяжелого вооружения для Украины

"Украинская правда"Четверг, 6 октября 2022, 08:00
ФОТО: GETTY

ВСУ затрофеили столько российского оружия, что Москва превратилась в крупнейшего поставщика тяжелого вооружения для Украины, и эта захваченная техника помогает украинским войскам отвоевывать восточные районы Донецкой области, включая Лиман, и продвигаться дальше на восток.

Источник: WSJ

Детали: WSJ пишет, что быстрый прорыв Украины в Харьковской области привел к тому, что сотни единиц российской техники оказались в руках ВСУ.

Российская армия оставила свое тяжелое вооружение и склады с припасами во время неорганизованного отступления. Некоторые образцы были готовы к немедленному использованию, другие ремонтируются, чтобы вернуться на фронт. Танки, автомобили и орудия, слишком поврежденные, чтобы их можно было отремонтировать, разбираются на запчасти. Россияне также оставили большое количество артиллерийских снарядов советского стандарта, которые почти закончились в Украине.

Дословно: "В сочетании с оружием, захваченным во время отступления России с Киевщины и остального севера Украины в апреле, эти недавние успехи превратили Москву в крупнейшего поставщика тяжелого вооружения для Украины, который значительно опережает США и других союзников по количеству. Однако оружие, поставляемое Западом, обычно более современное и точное".

Детали: Украина захватила 460 российских основных боевых танков, 92 самоходные гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронированных машин и 44 реактивные системы залпового огня. Настоящее количество, вероятно, больше.

Отмечается, что только один батальон "Карпатская Сечь" захватил 10 современных танков Т-80 и пять 152-мм самоходных гаубиц 2С5 "Гиацинт" после того, как вошел в Изюм в прошлом месяце. Заместитель начальника штаба Руслан Андрейко сказал, что "у нас столько трофеев, что мы даже не знаем, что с ними делать".

ВИДЕО ДНЯ

Начальник штаба украинского артиллерийского дивизиона на харьковском фронте сообщил, что его подразделение теперь использует четыре недавно захваченные российские 152-мм самоходные гаубицы 2С19 "Мста", наряду с американскими пушками, и теперь имеет достаточно боеприпасов советского калибра. По его словам, "у россиян больше нет преимущества в огневой мощи. Мы разгромили все их артиллерийские части перед началом наступления, а затем начали продвигаться вперед так быстро, что они даже не успели заправиться и загрузить свои танки".

Темы: войнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Комитет Рады поддержал кандидатуру экс-главы Ощадбанка Пышного на главу НБУ

Зеленский призвал к превентивному давлению на РФ из-за ядерных угроз, у России истерика

Данилов ответил Матвиенко: Думайте не о переговорах, а о защите в Гааге

Из российской части в Херсоне сбежала группа "крайне опасных" военных – СМИ

видеоУкраина отреагировала на предложенные РФ переговоры: Одна ложь

ЕС наложил санкции на членов оккупационной власти РФ, Дугина, Газманова и Чичерину

Все новости...
война
7 из 9-ти уничтоженных дронов-камикадзе "поймали" в Николаевской области
ВСУ за сутки уничтожили 15 беспилотников и более 300 оккупантов – Генштаб
Британская разведка: ВСУ подвинули линию фронта в Херсонской области на 20 км, у России дилемма
Последние новости
23:46
Президент Словакии пошутила о визите в "аннексированный" Чехией Калининград
23:36
В США не подтверждают переговоры с Польшей о совместном использовании ядерного оружия
23:29
Удары по Запорожью: количество жертв возросло до 7, еще 5 пропали без вести
23:17
Европейское политическое сообщество будет встречаться 2 раза в год, следующий раз в Молдове
22:57
ВСУ с 1 октября освободили на Херсонщине более 500 квадратных километров – Зеленский
22:36
фотоУничтожали прицельно: история трех школ Чернигова, пострадавших от российских обстрелов
22:35
видеоОкружение ОП получает миллионы из бюджета за пиар власти на канале "Рада" – СМИ
22:34
США могут снова высвободить нефть из резервов из-за сокращения добычи ОПЕК+
22:30
На Сумщине вводят масочный режим из-за Covid
21:56
Комитет Рады поддержал кандидатуру экс-главы Ощадбанка Пышного на главу НБУ
Все новости...