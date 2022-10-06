Россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой области

Утром 6 октября во время воздушной тревоги российские войска нанесли ракетный удар по территории Шепетовского района Хмельницкой области, одна из двух ракет упала рядом с объектом инфраструктуры.

Источник: глава Хмельницкой ОГА (ОВА) Сергей Гамалий

Прямая речь: "Сегодня около 6 часов (утром) в Шепетовском районе нашей области зафиксированы взрывы 2-х ракет, выпущенных оккупантами.

Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет. Другая упала на пустыре".

Детали: По предварительной информации, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из близлежащих домов.

Погибших и пострадавших нет.

На месте работают соответствующие службы.

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Также произошла остановка поезда. В результате ракетного удара дерево упало на железнодорожные пути. Движение поезда возобновлено.