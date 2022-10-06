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Британская разведка: ВСУ подвинули линию фронта в Херсонской области на 20 км, у России дилемма

"Европейская правда"Четверг, 6 октября 2022, 09:24

Британская разведка утверждает, что России не хватает личного состава для обороны Херсонской области и она, вероятно, планирует развертывание мобилизованных резервистов в этом секторе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Продвигаясь на юг, украинские подразделения подвинули линию фронта еще на 20 км, прежде всего благодаря продвижению вдоль восточного берега Ингульца и западного берега Днепра, однако, как отмечает британская разведка, они пока не угрожают основным российским оборонительным позициям.

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"Российское командование, вероятно, рассматривает растущую угрозу в секторе Новой Каховки как одну из самых насущных проблем", - говорится в обзоре.

В частности, поврежденная речная переправа через Днепр в этом районе остается для них одним из немногих доступных путей для пополнения сил.

"Россия стоит перед дилеммой: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной Херсонской области более устойчивой; но политическим императивом будет оставаться и обороняться", - считает британская разведка.

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Отмечается также, что Россия привлекла к обороне Херсона большую часть своих недоукомплектованных воздушно-десантных войск, которые не имеют достаточного количества личного состава.

"Таким образом, Россия пока имеет мало дополнительных высококачественных сил быстрого развертывания для стабилизации фронта: она, вероятно, имеет целью развертывание мобилизованных резервистов в этом секторе", - говорится в обзоре.

Накануне британская разведка сообщала, что Украина продолжает развивать наступательные операции как на северо-восточном, так и на южном фронтах.

Темы: войнаХерсонская областьконтрнаступлениеразведка
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