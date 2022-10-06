В Киев приехала руководитель USAID

Глава Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) Саманта Пауэер 6 октября прибыла в Киев.

Источник: Саманта Пауэр в Twitter

Прямая речь: "Я только что приехала в Киев, Украина. Это критический момент для украинского народа, ведь он защищает свою свободу от жестоких нападений, освобождает оккупированные земли, готовится к зиме и укрепляет демократические институты и верховенство права".

Реклама:

I have just arrived in Kyiv, Ukraine.



It is a critical moment for the Ukrainian people as they defend their freedom from brutal attack, liberate occupied land, prepare for winter, and strengthen democratic institutions & the rule of law. @USAID now & always #StandsWithUkraine pic.twitter.com/ZiL6bewRAv — Samantha Power (@PowerUSAID) October 6, 2022

Детали: Глава USAID отметила, что эта организация – "с Украиной" сейчас и всегда.

ВИДЕО ДНЯ

На железнодорожном вокзале Саманту Пауэр сопровождает посол США Бриджит Бринк.

Справка: Как отмечается на сайте USAID Ukraine, эта организация, несмотря на войну, будет поддерживать шаги по укреплению демократии и совершенствованию механизмов управления, улучшению систем здравоохранения и смягчению последствий конфликта в Украине. Ее интересует антикоррупционная деятельность, содействие экономическому развитию и независимости страны.

С начала полномасштабной войны России против Украины USAID предоставил 9,88 миллиарда долларов на развитие и гуманитарную помощь.