В Киев приехала руководитель USAID

Глава Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) Саманта Пауэер 6 октября прибыла в Киев.

Источник: Саманта Пауэр в Twitter

Прямая речь: "Я только что приехала в Киев, Украина. Это критический момент для украинского народа, ведь он защищает свою свободу от жестоких нападений, освобождает оккупированные земли, готовится к зиме и укрепляет демократические институты и верховенство права".

I have just arrived in Kyiv, Ukraine.



It is a critical moment for the Ukrainian people as they defend their freedom from brutal attack, liberate occupied land, prepare for winter, and strengthen democratic institutions & the rule of law. @USAID now & always #StandsWithUkraine pic.twitter.com/ZiL6bewRAv