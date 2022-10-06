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В Киев приехала руководитель USAID

Елена РощинаЧетверг, 6 октября 2022, 11:51
В Киев приехала руководитель USAID
Посол США Бриджит Бринк и глава USAID Саманта Пауэр, фото из Twitter Samantha Power

Глава Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) Саманта Пауэер 6 октября прибыла в Киев.

Источник: Саманта Пауэр в Twitter

Прямая речь: "Я только что приехала в Киев, Украина. Это критический момент для украинского народа, ведь он защищает свою свободу от жестоких нападений, освобождает оккупированные земли, готовится к зиме и укрепляет демократические институты и верховенство права".

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Детали: Глава USAID отметила, что эта организация – "с Украиной" сейчас и всегда.

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На железнодорожном вокзале Саманту Пауэр сопровождает посол США Бриджит Бринк.

Справка: Как отмечается на сайте USAID Ukraine, эта организация, несмотря на войну, будет поддерживать шаги по укреплению демократии и совершенствованию механизмов управления, улучшению систем здравоохранения и смягчению последствий конфликта в Украине. Ее интересует антикоррупционная деятельность, содействие экономическому развитию и независимости страны.

С начала полномасштабной войны России против Украины USAID предоставил 9,88 миллиарда долларов на развитие и гуманитарную помощь.

УП, уточнено
Темы: УкраинаСШАвойна
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