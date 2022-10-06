Более 400 км² Херсонщины освобождено в последнее время - Гуменюк

Вооруженные силы Украины с начала октября освободили от российских оккупантов более 400 квадратных километров Херсонской области.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в четверг

Прямая речь: "Имеем достаточно убедительные успехи, направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождено от оккупантов (с начала активных действий в октябре -ред). И мы продвигаемся дальше".

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Детали: В целом, по словам Гуменюк, на южном направлении ситуация остается сложной и развивается чрезвычайно динамично. Украинские силы обороны продвигаются, на нескольких направлениях углубление по линии фронта происходит до 20 километров

В то же время враг в отместку проводит мощные обстрелы и освобожденных территорий, и тыловых районов (Никопольщина, другая сторона водохранилища). Противник постоянно бьет из РСЗО и тяжелой артиллерии. Эти мощные обстрелы наносят повреждения инфраструктуре, есть раненые, и это давит на местное население, сказала спикер Сил юга.