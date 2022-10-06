На Киевщине обучают саперов – могут раздаваться взрывы

Киевская областная военная администрация предупреждает, что 6 октября в области могут раздаваться взрывы, поскольку в Вышгородском районе проходят учения саперов.

Источник: КОВА в Telegram

Дословно КОВА: "6 октября в Вышгородском районе проходят учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов".

Детали: Власти области призывают жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Около 12:30 жители Киева слышали два громких взрыва.