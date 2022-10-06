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На Киевщине обучают саперов – могут раздаваться взрывы

Ирина БалачукЧетверг, 6 октября 2022, 12:50
На Киевщине обучают саперов – могут раздаваться взрывы
Саперы. Фото из Telegram КОВА

Киевская областная военная администрация предупреждает, что 6 октября в области могут раздаваться взрывы, поскольку в Вышгородском районе проходят учения саперов.

Источник: КОВА в Telegram

Дословно КОВА: "6 октября в Вышгородском районе проходят учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий – отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов".

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Детали: Власти области призывают жителей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Около 12:30 жители Киева слышали два громких взрыва.

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Темы: Киевская областьвзрывКиев
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