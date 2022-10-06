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Кличко рассказал, как Киев готовится к зиме и запуску отопления

Елена РощинаЧетверг, 6 октября 2022, 13:55
Саманта Пауэр и Виталий Кличко, фото из Facebook мэра

В Киеве уже выполнены основные работы по запуску централизованного отопления, столица получила новые трубы благодаря USAID, закупила резервное топливо, источники резервного питания и мобильные котельные в ожидании зимы.

Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Facebook і Telegram

Прямая речь Кличко: "Киев готовится к зиме в чрезвычайно сложных условиях, привлекая все возможные ресурсы. На сегодняшний день основные работы в столице для запуска тепла выполнены".

Детали: Столичный глава сообщил, что в рамках Проекта энергетической безопасности USAID городское предприятие "Киевтеплоэнерго" получило трубы и трубопроводную арматуру стоимостью 1,3 млн. дол.

"И мы очень благодарны правительству США и USAID за помощь. Это позволит заменить 11 километров поврежденных теплосетей. Большинство работ – уже на завершающей стадии", – отметил он.

Мэр также подчеркнул, что переданные трубы – стальные и полимерные, со сроком эксплуатации 50 лет, и они позволят минимизировать тепловые потери и сократить потребление газа.

Судя по фотографиям, он осмотрел работы вместе с руководительницей USAID Самантой Пауэр.

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Кличко перечислил другие шаги по подготовке к отопительному сезону в Киеве:

  • Осуществили гидравлические испытания теплосетей и устранили более 2,2 тысяч аварийных повреждений на них.
  • Приобрели резервное топливо и источники резервного питания.
  • Приобрели необходимое количество мобильных котельных как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона. Они будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева, которые откроет город.
  • На 10% увеличили количество аварийно-спасательных бригад для оперативного реагирования на внештатные ситуации.

Темы: КиевВиталий КличкоотоплениеСША
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