Кличко рассказал, как Киев готовится к зиме и запуску отопления
В Киеве уже выполнены основные работы по запуску централизованного отопления, столица получила новые трубы благодаря USAID, закупила резервное топливо, источники резервного питания и мобильные котельные в ожидании зимы.
Источник: городской глава Киева Виталий Кличко в Facebook і Telegram
Прямая речь Кличко: "Киев готовится к зиме в чрезвычайно сложных условиях, привлекая все возможные ресурсы. На сегодняшний день основные работы в столице для запуска тепла выполнены".
Детали: Столичный глава сообщил, что в рамках Проекта энергетической безопасности USAID городское предприятие "Киевтеплоэнерго" получило трубы и трубопроводную арматуру стоимостью 1,3 млн. дол.
"И мы очень благодарны правительству США и USAID за помощь. Это позволит заменить 11 километров поврежденных теплосетей. Большинство работ – уже на завершающей стадии", – отметил он.
Мэр также подчеркнул, что переданные трубы – стальные и полимерные, со сроком эксплуатации 50 лет, и они позволят минимизировать тепловые потери и сократить потребление газа.
Судя по фотографиям, он осмотрел работы вместе с руководительницей USAID Самантой Пауэр.
Кличко перечислил другие шаги по подготовке к отопительному сезону в Киеве:
- Осуществили гидравлические испытания теплосетей и устранили более 2,2 тысяч аварийных повреждений на них.
- Приобрели резервное топливо и источники резервного питания.
- Приобрели необходимое количество мобильных котельных как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона. Они будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева, которые откроет город.
- На 10% увеличили количество аварийно-спасательных бригад для оперативного реагирования на внештатные ситуации.