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Зеленский считает, что Путин "не сохранит жизнь", если применит ядерное оружие

"Украинская правда"Четверг, 6 октября 2022, 15:52
Зеленский считает, что Путин не сохранит жизнь, если применит ядерное оружие
Президент Украины во время выступления в австралийском Институте Лоуи, фото с сайта ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что Владимир Путин в случае применения ядерного оружия "не сможет сохранить жизнь".

Источник: Зеленский во время видеоинтервью Институту Лоуи в Австралии

Прямая речь: "Он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранять, так сказать, свою жизнь, и я в этом уверен".

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Детали: Президент поставил под сомнение, имеет ли Путин достаточный контроль над российской кампанией, чтобы направить тактический ядерный удар. По словам Зеленского, россиянам "трудно контролировать все, что происходит в их стране, так же, как они не контролируют все, что у них на поле боя".

Президент отметил, что использование ядерного оружия мир "никогда не простит ни Путину, ни России".

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Темы: ЗеленскийПутинядерное оружиепрезидент
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