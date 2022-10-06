ВСУ уничтожили более половины запущенных Россией дронов Shahed

Вооруженные силы Украины уничтожили 60% из 86 единиц дронов-камикадзе Shahed-136, которые Россия уже запустила по Украине.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, чьи слова цитирует Министерство обороны

Детали: По его словам, только за последнюю неделю Силы обороны Украины уничтожили 24 "Шахеда".

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Всего враг в этот период применил для атак на военные объекты, гражданскую инфраструктуру и позиции украинских войск 46 БПЛА этого типа.

Прямая речь: "Этой ночью силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе. Всего с начала применения противником БПЛА типа Shahed-136 им было использовано 86 единиц, из которых 60% было уничтожено".

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