Из российской части в Херсоне сбежала группа "крайне опасных" военных – СМИ
Четверг, 6 октября 2022, 20:03
Из казачьего отряда "Дон" в оккупированном Херсоне сбежала группа вооруженных российских военнослужащих.
Источник: "Радио Свобода" в Telegram
Детали: Сообщается, что 13 сбежавших имеют оружие, боеприпасы, угнали автомобили и "проникли на территорию республики Крым".
Реклама:
При их задержании в ориентировке предлагается соблюдать крайнюю осторожность, так как они "вооружены автоматическим оружием, пистолетами, подствольным гранатометом, выстрелами к нему и ручными гранатами".
Ориентировка сообщает, что бежавшие "крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области".