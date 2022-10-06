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Из российской части в Херсоне сбежала группа "крайне опасных" военных – СМИ

Евгений КизиловЧетверг, 6 октября 2022, 20:03
иллюстративное фото, Getty Images

Из казачьего отряда "Дон" в оккупированном Херсоне сбежала группа вооруженных российских военнослужащих.

Источник: "Радио Свобода" в Telegram

Детали: Сообщается, что 13 сбежавших имеют оружие, боеприпасы, угнали автомобили и "проникли на территорию республики Крым".

При их задержании в ориентировке предлагается соблюдать крайнюю осторожность, так как они "вооружены автоматическим оружием, пистолетами, подствольным гранатометом, выстрелами к нему и ручными гранатами".

Ориентировка сообщает, что бежавшие "крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области".

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Темы: ХерсонРосcиявойнаоккупация
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