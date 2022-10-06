Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Окружение ОП получает миллионы из бюджета за пиар власти на канале "Рада" – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 6 октября 2022, 22:35

Парламентский телеканал "Рада" усиленно пиарит представителей Офиса президента. За такую услугу окружение ОП получает десятки миллионов гривен из государственного бюджета.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Журналисты проанализировали эфир и выяснили, что канал "Рада" тратит ежедневно десятки минут на пиар представителей Офиса президента - Андрея Ермака, Кирилла Тимошенко и Михаила Подоляка. Ежедневно - а иногда и каждый час - цитаты этих людей из соцсетей Twitter и Facebook, новости о различных встречах, растянутые на много раз вырезки из интервью.

Реклама:

Сообщается, что за наполнение контентом телеканала отвечает компания "Кинокит", которую выбрали для этой цели в обход системы "Прозорро" и заплатили ей 140 млн гривен за неполный 2022 год.

Компания эта, по информации журналистов, связана с замом Ермака Кириллом Тимошенко. И именно Тимошенко, согласно анализу Bihus.Info, больше всего показывают в эфире.

Bihus.Info напомнила, что до работы в Офисе президента Тимошенко и сам занимался созданием видоконтента в компании "Гуд медиа", которая сотрудничала, кстати, с "Кинокитом".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Офис президентателевидениеВерховная Радакоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Офис президента
"Может, это немного эгоистично": Зеленская о том, как на семью влияет разлука с мужем и отцом
Зам Ермака прокомментировал доходы брата с оккупированных солнечных электростанций
В ОП считают пока неактуальной ратификацию Римского статута
Последние новости
19:07
В Никополе из-за вражеских атак погиб мужчина, еще одна женщина ранена
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
Все новости...
Реклама: