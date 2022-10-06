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Окружение ОП получает миллионы из бюджета за пиар власти на канале "Рада" – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 6 октября 2022, 22:35

Парламентский телеканал "Рада" усиленно пиарит представителей Офиса президента. За такую услугу окружение ОП получает десятки миллионов гривен из государственного бюджета.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Журналисты проанализировали эфир и выяснили, что канал "Рада" тратит ежедневно десятки минут на пиар представителей Офиса президента - Андрея Ермака, Кирилла Тимошенко и Михаила Подоляка. Ежедневно - а иногда и каждый час - цитаты этих людей из соцсетей Twitter и Facebook, новости о различных встречах, растянутые на много раз вырезки из интервью.

Сообщается, что за наполнение контентом телеканала отвечает компания "Кинокит", которую выбрали для этой цели в обход системы "Прозорро" и заплатили ей 140 млн гривен за неполный 2022 год.

Компания эта, по информации журналистов, связана с замом Ермака Кириллом Тимошенко. И именно Тимошенко, согласно анализу Bihus.Info, больше всего показывают в эфире.

Bihus.Info напомнила, что до работы в Офисе президента Тимошенко и сам занимался созданием видоконтента в компании "Гуд медиа", которая сотрудничала, кстати, с "Кинокитом".

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Темы: Офис президентателевидениеВерховная Радакоррупция
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