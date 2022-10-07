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Сводка Генштаба: На подмогу российской армии на оккупированную Донетчину отправили 500 уголовников

Анастасия КалатурПятница, 7 октября 2022, 07:10
Сводка Генштаба: На подмогу российской армии на оккупированную Донетчину отправили 500 уголовников
ФОТО: GETTY

Для усиления российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области прибыло подкрепление из 500 отмобилизованных уголовников.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Командирами вновь прибывших подразделений назначили офицеров из числа бывших российских правоохранителей. Командование российских войск издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.

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За прошедшие сутки оккупанты нанесли 8 ракетных и 15 авиаударов, совершили более 70 обстрелов из РСЗО. Три крылатых ракеты Х-22 противника не долетели до целей. От вражеского огня пострадали объекты и гражданское население более чем 25 населенных пунктов. Среди прочих - Новомихайловка, Железнодорожное, Спорное, Давыдов Брод, Благодатовка и Мирное. Удары по Харькову, Запорожью, Николаеву и Никополю сделаны исключительно для уничтожения гражданских помещений и критической инфраструктуры городов.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

  • на Северском направлении - из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - из танков, минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Зарубовка, Волчанск, Гатище;
  • на Краматорском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка и Роздоловка;
  • на Бахмутском направлении противник нанес огневого воздействия в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опытное, Зайцево и Нью-Йорк;
  • на Авдеевском направлении, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, обстреляны районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки.
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки.
  • на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов по всей линии соприкосновения. Также враг осуществляет перегруппировку войск на этом направлении.

За сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

ВИДЕО ДНЯ

Наша авиация нанесла 23 удара. Есть поражение опорного пункта, 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 7 ЗРК. Кроме того, наши подразделения ПВО на разных направлениях сбили более 20 БпЛА врага, в том числе 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 и 1 Mohajer-6.

Ракетные войска и артиллерия поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 позиций ПВО, 2 средства артиллерии, склад боеприпасов и переправу.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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