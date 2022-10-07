Сводка Генштаба: На подмогу российской армии на оккупированную Донетчину отправили 500 уголовников

Для усиления российской армии на временно оккупированной территории Донецкой области прибыло подкрепление из 500 отмобилизованных уголовников.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Командирами вновь прибывших подразделений назначили офицеров из числа бывших российских правоохранителей. Командование российских войск издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.

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За прошедшие сутки оккупанты нанесли 8 ракетных и 15 авиаударов, совершили более 70 обстрелов из РСЗО. Три крылатых ракеты Х-22 противника не долетели до целей. От вражеского огня пострадали объекты и гражданское население более чем 25 населенных пунктов. Среди прочих - Новомихайловка, Железнодорожное, Спорное, Давыдов Брод, Благодатовка и Мирное. Удары по Харькову, Запорожью, Николаеву и Никополю сделаны исключительно для уничтожения гражданских помещений и критической инфраструктуры городов.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области;

- из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Мезеновка и Рыжевка Сумской области; на Слобожанском направлении - из танков, минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Зарубовка, Волчанск, Гатище;

- из танков, минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Зарубовка, Волчанск, Гатище; на Краматорском направлении - из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка и Роздоловка;

- из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка и Роздоловка; на Бахмутском направлении противник нанес огневого воздействия в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опытное, Зайцево и Нью-Йорк;

противник нанес огневого воздействия в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Часов Яр, Курдюмовка, Опытное, Зайцево и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении , из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, обстреляны районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки.

, из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, обстреляны районы Марьинки, Шахтерского, Водяного и Новомихайловки. на Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки.

от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Новоукраинка, Новоданиловка, Красное, Новоселка, Полтавка и Малые Щербаки. на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более двадцати пяти населенных пунктов по всей линии соприкосновения. Также враг осуществляет перегруппировку войск на этом направлении.

За сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Выемка, Красное, Бахмут, Майорск, Веселое, Победа, Невельское, Каменка и Терновые Поды.

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Наша авиация нанесла 23 удара. Есть поражение опорного пункта, 15 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 7 ЗРК. Кроме того, наши подразделения ПВО на разных направлениях сбили более 20 БпЛА врага, в том числе 5 Орлан-10, 15 Shahed-136 и 1 Mohajer-6.

Ракетные войска и артиллерия поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 позиций ПВО, 2 средства артиллерии, склад боеприпасов и переправу.