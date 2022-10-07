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Британская разведка оценила масштабы "российского ленд-лиза" для ВСУ

Пятница, 7 октября 2022, 09:31

По данным британской разведки, более половины украинского танкового парка состоит из захваченных у россиян машин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как отмечается, переоборудованная захваченная российская техника сейчас составляет значительную часть военной техники Украины.

"Украина, вероятно, захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронированных машин с момента вторжения. Более половины украинского танкового парка, который сейчас находится на вооружении, потенциально состоит из захваченных машин" - говорится в обзоре.

В британской разведке утверждают, что неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед отходом или сдачей в плен свидетельствует о плохом состоянии их подготовки и низком уровне боевой дисциплины.

"Несмотря на то, что российские формирования находятся под сильным давлением в нескольких секторах, а войска все больше деморализуются, Россия, вероятно, будет продолжать терять тяжелое вооружение", - прогнозируют в Минобороны Великобритании.

Как сообщалось, по данным британской разведки, России не хватает личного состава для обороны Херсонской области и она оказалась перед дилеммой: идти за политическими целями и обороняться или отводить войска, чтобы усилить оборону левобережной части Херсонщины.

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